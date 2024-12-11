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健康網》薑母鴨通常是「公的」！ 營養師曝原因
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕薑母鴨不只能暖胃，還可以滋補強身。不過，營養師余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文提醒，一餐薑母鴨可能就超過1000大卡，且鈉含量高達2700毫克，建議一個月最多吃1-2次，避免水腫或變胖。另外，薑母鴨不是都母的，薑母鴨的名稱來自老薑（俗稱薑母）搭配鴨肉，通常選用的是公鴨，因為肉質較硬，更適合久煮。
薑母鴨熱量分析
鴨肉：去油去皮，健康加分。
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湯：上桌先喝湯增加飽足感，也避免越煮越鹹，吃進過多鈉含量。
麻油麵線：麻油應適量添加，並且搭配地瓜、芋頭、南瓜、玉米當作主食，可以補充更多膳食纖維喔！
●營養小撇步
余朱青說，多選擇蔬菜類或原型食物，代替火鍋料等加工食材，像是青菜、菇類、雞蛋或海鮮，低熱量又更營養。
鴨肉並沒有毒
余朱青指出，中醫認為鴨肉屬涼性，虛寒、過敏體質，或容易拉肚子的人需謹慎食用。但對一般人來說，鴨肉是低脂、高蛋白的好食材，還富含鐵、維生素A和B群，非常適合全家共享。
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