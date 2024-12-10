自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》自備環保餐具護肝又衛生！ 6大好處一次看

2024/12/10 11:37

營養師表示，使用環保餐具能減少接觸一次性餐具上的淋膜，也能減少垃圾製造；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，使用環保餐具能減少接觸一次性餐具上的淋膜，也能減少垃圾製造；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在外用餐時，隨手拿取免洗筷、塑膠湯匙使用超方便；在家叫外送時，更是使用大量的一次性餐具！營養師彭逸珊表示，從日常飲食到洗沐用品、空氣等都藏了細節，所有接觸到、吃進的東西，最後代謝排出都由肝腎負責，因此建議從改用環保餐具做起，並整理6好處，包括：減少接觸淋膜、省錢、減少製造垃圾、安全衛生、質感提升，更重要的是能保護肝臟，減少肝臟代謝毒素負擔。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文說明，使用環保餐具雖說不能100%杜絕環境賀爾蒙，但至少可以減少肝臟代謝毒素的負擔，減少使用一次性餐具也能從源頭改善垃圾過多的問題。

您覺得很難執行嗎？彭逸珊分享，一開始確實會忘記，因為習慣了有紙碗、紙餐盒、免洗筷的便捷，要換成攜帶保鮮盒會有陣痛期，不過現在環保餐具、保鮮盒有很多折疊型、攜帶很方便，放在包包、辦公室隨時可用，改變真的不難。推薦從環保杯、環保餐具開始慢慢做起！

●減少接觸淋膜：紙碗、咖啡杯、泡麵碗並非單純用紙做成，為了要防水、抗油，裡面都會有一層由PP、HDPE或LDPE製成的薄塑膠，減少使用為佳。

●超級省錢：超商自備環保杯買咖啡可折5元，一個禮拜剛好可以再多喝1杯。

●減少製造垃圾：自備餐具、環保餐盒可以大量減少垃圾，尤其我們以為可以回收的紙餐具，因為有淋膜層的關係，如果沒辦法將其分離，只能作為垃圾丟棄。

營養師表示，店家存放免洗筷、紙碗或塑膠湯匙的環境你無從得知，自備餐具可確保安全衛生；示意圖，圖中店家與本文無關。（資料照）

營養師表示，店家存放免洗筷、紙碗或塑膠湯匙的環境你無從得知，自備餐具可確保安全衛生；示意圖，圖中店家與本文無關。（資料照）

●安全衛生：自備餐具可確保安全衛生，店家存放免洗筷、紙碗或塑膠湯匙的環境你無從得知。

●質感提升：挑選自己喜歡的環保餐具，既美觀又環保。

●保護肝臟：隨著食物一起吃下肚的物質最後都得經過肝臟代謝，自備耐熱餐具可大幅減少肝臟負擔。

營養師表示，隨著食物一起吃下肚的物質最後都得經過肝臟代謝，自備耐熱餐具可大幅減少肝臟負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，隨著食物一起吃下肚的物質最後都得經過肝臟代謝，自備耐熱餐具可大幅減少肝臟負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中