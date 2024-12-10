健康網》自備環保餐具護肝又衛生！ 6大好處一次看

營養師表示，使用環保餐具能減少接觸一次性餐具上的淋膜，也能減少垃圾製造；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在外用餐時，隨手拿取免洗筷、塑膠湯匙使用超方便；在家叫外送時，更是使用大量的一次性餐具！營養師彭逸珊表示，從日常飲食到洗沐用品、空氣等都藏了細節，所有接觸到、吃進的東西，最後代謝排出都由肝腎負責，因此建議從改用環保餐具做起，並整理6好處，包括：減少接觸淋膜、省錢、減少製造垃圾、安全衛生、質感提升，更重要的是能保護肝臟，減少肝臟代謝毒素負擔。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文說明，使用環保餐具雖說不能100%杜絕環境賀爾蒙，但至少可以減少肝臟代謝毒素的負擔，減少使用一次性餐具也能從源頭改善垃圾過多的問題。

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您覺得很難執行嗎？彭逸珊分享，一開始確實會忘記，因為習慣了有紙碗、紙餐盒、免洗筷的便捷，要換成攜帶保鮮盒會有陣痛期，不過現在環保餐具、保鮮盒有很多折疊型、攜帶很方便，放在包包、辦公室隨時可用，改變真的不難。推薦從環保杯、環保餐具開始慢慢做起！

●減少接觸淋膜：紙碗、咖啡杯、泡麵碗並非單純用紙做成，為了要防水、抗油，裡面都會有一層由PP、HDPE或LDPE製成的薄塑膠，減少使用為佳。

●超級省錢：超商自備環保杯買咖啡可折5元，一個禮拜剛好可以再多喝1杯。

●減少製造垃圾：自備餐具、環保餐盒可以大量減少垃圾，尤其我們以為可以回收的紙餐具，因為有淋膜層的關係，如果沒辦法將其分離，只能作為垃圾丟棄。

營養師表示，店家存放免洗筷、紙碗或塑膠湯匙的環境你無從得知，自備餐具可確保安全衛生；示意圖，圖中店家與本文無關。（資料照）

●安全衛生：自備餐具可確保安全衛生，店家存放免洗筷、紙碗或塑膠湯匙的環境你無從得知。

●質感提升：挑選自己喜歡的環保餐具，既美觀又環保。

●保護肝臟：隨著食物一起吃下肚的物質最後都得經過肝臟代謝，自備耐熱餐具可大幅減少肝臟負擔。

營養師表示，隨著食物一起吃下肚的物質最後都得經過肝臟代謝，自備耐熱餐具可大幅減少肝臟負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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