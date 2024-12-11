健康網》感恩提升身心健康！ 營養師教3招幸福來臨

陳冠蓉建議，透過日記，每天記錄3件讓你感到感恩的事情；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024年快要結束，過去一年你最感恩的事情是什麼？營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，研究發現感恩不僅能減少心理壓力、提升幸福，還有降低身體發炎、穩定血壓等好處。她也分享3種簡單的感恩練習，包含感恩日記、感恩卡或感恩信及正念思考，從日常生活中實踐感恩促進身心健康。

感恩提升心理健康

研究顯示，感恩能有效提升幸福感，並降低焦慮和抑鬱水平。透過撰寫感恩日記，人們能增強積極情緒，更好地應對壓力與生活挑戰。一項為期8週的研究發現，持續進行感恩練習的參與者，其心理壓力明顯降低，生活滿意度也顯著提高。

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感恩促進生理健康

除了心理層面，感恩對生理健康也有深遠影響。研究指出，感恩與降低體內炎症指標（如C反應蛋白）、穩定血壓以及提升心率變異性有密切關聯。長期培養感恩習慣，能減少慢性病風險，並顯著促進心血管健康。

陳冠蓉推薦，每天花20分鐘正念思考，專注於生活中值得感恩的事物，感受內心的平靜與溫暖；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何實踐感恩？

陳冠蓉建議，以下3種簡單的感恩練習，有助於將感恩融入日常生活：

1. 感恩日記：每天記錄3件讓你感到感恩的事情。

2. 感恩卡或感恩信：用文字向重要的人表達感激之情。

3. 正念思考：每天花20分鐘專注於生活中值得感恩的事物，感受內心的平靜與溫暖。

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