自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》醫美舒眠麻醉出人命！ 麻醉醫師曝術前如何「停看聽」

2024/12/09 21:13

麻醉醫師陳法章指出，麻醉並非只要是「醫師」就能執行，各司其職才是手術成功的關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

麻醉醫師陳法章指出，麻醉並非只要是「醫師」就能執行，各司其職才是手術成功的關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕49歲邱姓女子在台北市某醫美診所接受療程，進行舒眠麻醉後出現不良反應，送醫搶救不治。知美整形外科診所專任麻醉醫師陳法章提醒，麻醉並非只要是「醫師」就能執行，各司其職才是手術成功的關鍵，麻醉除了要有負責醫師為麻醉專科外，還需留意是否有「麻醉團隊」合作把關，才能讓手術成果完美又安全。

麻醉專科醫師養成不容易

陳法章接受《美醫誌》採訪指出，指出，麻醉醫師必須經過醫學院畢業，經過醫師考試、取得證書之後，再到專門訓練麻醉醫師的醫院（例如台北榮總、三軍總醫院、台大醫院、林口長庚醫院等各醫學中心）完成4年的受訓，最後通過專科醫師的考試後，才能取得麻醉專科醫師的資格。

麻醉團隊合作 才能嚴格把關

陳法章表示，手術中並不是只有一人擔當麻醉的任務，而是有一整個麻醉醫師和麻醉護理師組成的專業團隊在運作，從術前麻醉醫師為患者做評估開始（包括考量患者的年紀、過去病史、過去的手術麻醉史、過敏史等），一直到手術麻醉的執行，其中麻醉過程又可細分為誘導、維持、甦醒、恢復4個階段，這些都需要麻醉團隊來為患者的安全做嚴格把關。

陳法章表示，麻醉過程可細分為誘導、維持、甦醒、恢復4個階段，這些都需要麻醉團隊來為患者的安全做嚴格把關；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳法章表示，麻醉過程可細分為誘導、維持、甦醒、恢復4個階段，這些都需要麻醉團隊來為患者的安全做嚴格把關；圖為情境照。（圖取自freepik）

麻醉主要目標有4點

麻醉不只是不痛，睡一覺起來就沒事，陳法章指出，麻醉的主要目標有以下4點：

1.失憶：讓患者免於手術恐懼，讓手術順利進行。

2.止痛：讓患者不會因為痛覺反應，造成心跳變快、血壓變高的情形。

3.幫助肌肉鬆弛：由於現在手術皆以微創的方式為主流，因此在麻醉後肌肉鬆弛的情形下，醫師能夠透過極小的傷口便能完成手術操作，在放鬆的肌肉下獲得較廣闊的視野。

4.維持良好的生命徵候：手術中患者施打了很多麻醉藥、肌肉鬆弛劑、止痛劑等藥劑，雖然可以幫助手術順利進行，但也會影響患者的血壓、心跳，因此掌握適當的劑量，維持患者的生命徵候，便是麻醉醫師的重要工作。

陳法章說，掌控適當的麻醉劑量，在整個麻醉過程中很重要，過深的麻醉可能造成生命危險，所以需要相當精準的控制，才能確保手術的麻醉品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陳法章說，掌控適當的麻醉劑量，在整個麻醉過程中很重要，過深的麻醉可能造成生命危險，所以需要相當精準的控制，才能確保手術的麻醉品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

麻醉不能多不能少 講求剛剛好

陳法章指出，掌控適當的麻醉劑量，在整個麻醉過程中很重要。麻醉劑量會影響到患者的生命徵候，包括心跳、血壓、呼吸等，例如過深的麻醉可能會讓患者的血壓降太低，引發休克，或可能因為呼吸抑制，造成缺氧的危險，所以需要相當精準的控制，才能確保手術的麻醉品質。

至於如何避免麻醉事故？陳法章提醒，患者求診前可以注意診所是否有展示專任麻醉專科醫師的執照，若沒有的話，也可以詢問診所是否有約聘麻醉專科醫師。畢竟麻醉事關重大，建議術前先做好確認工作，對自身的手術麻醉也相對較有保障。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中