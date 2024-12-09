健康網》醫美舒眠麻醉出人命！ 麻醉醫師曝術前如何「停看聽」

麻醉醫師陳法章指出，麻醉並非只要是「醫師」就能執行，各司其職才是手術成功的關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕49歲邱姓女子在台北市某醫美診所接受療程，進行舒眠麻醉後出現不良反應，送醫搶救不治。知美整形外科診所專任麻醉醫師陳法章提醒，麻醉並非只要是「醫師」就能執行，各司其職才是手術成功的關鍵，麻醉除了要有負責醫師為麻醉專科外，還需留意是否有「麻醉團隊」合作把關，才能讓手術成果完美又安全。

麻醉專科醫師養成不容易

陳法章接受《美醫誌》採訪指出，指出，麻醉醫師必須經過醫學院畢業，經過醫師考試、取得證書之後，再到專門訓練麻醉醫師的醫院（例如台北榮總、三軍總醫院、台大醫院、林口長庚醫院等各醫學中心）完成4年的受訓，最後通過專科醫師的考試後，才能取得麻醉專科醫師的資格。

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麻醉團隊合作 才能嚴格把關

陳法章表示，手術中並不是只有一人擔當麻醉的任務，而是有一整個麻醉醫師和麻醉護理師組成的專業團隊在運作，從術前麻醉醫師為患者做評估開始（包括考量患者的年紀、過去病史、過去的手術麻醉史、過敏史等），一直到手術麻醉的執行，其中麻醉過程又可細分為誘導、維持、甦醒、恢復4個階段，這些都需要麻醉團隊來為患者的安全做嚴格把關。

陳法章表示，麻醉過程可細分為誘導、維持、甦醒、恢復4個階段，這些都需要麻醉團隊來為患者的安全做嚴格把關；圖為情境照。（圖取自freepik）

麻醉主要目標有4點

麻醉不只是不痛，睡一覺起來就沒事，陳法章指出，麻醉的主要目標有以下4點：

1.失憶：讓患者免於手術恐懼，讓手術順利進行。

2.止痛：讓患者不會因為痛覺反應，造成心跳變快、血壓變高的情形。

3.幫助肌肉鬆弛：由於現在手術皆以微創的方式為主流，因此在麻醉後肌肉鬆弛的情形下，醫師能夠透過極小的傷口便能完成手術操作，在放鬆的肌肉下獲得較廣闊的視野。

4.維持良好的生命徵候：手術中患者施打了很多麻醉藥、肌肉鬆弛劑、止痛劑等藥劑，雖然可以幫助手術順利進行，但也會影響患者的血壓、心跳，因此掌握適當的劑量，維持患者的生命徵候，便是麻醉醫師的重要工作。

陳法章說，掌控適當的麻醉劑量，在整個麻醉過程中很重要，過深的麻醉可能造成生命危險，所以需要相當精準的控制，才能確保手術的麻醉品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

麻醉不能多不能少 講求剛剛好

陳法章指出，掌控適當的麻醉劑量，在整個麻醉過程中很重要。麻醉劑量會影響到患者的生命徵候，包括心跳、血壓、呼吸等，例如過深的麻醉可能會讓患者的血壓降太低，引發休克，或可能因為呼吸抑制，造成缺氧的危險，所以需要相當精準的控制，才能確保手術的麻醉品質。

至於如何避免麻醉事故？陳法章提醒，患者求診前可以注意診所是否有展示專任麻醉專科醫師的執照，若沒有的話，也可以詢問診所是否有約聘麻醉專科醫師。畢竟麻醉事關重大，建議術前先做好確認工作，對自身的手術麻醉也相對較有保障。

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