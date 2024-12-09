健康網》想輕鬆養成好習慣？ 心理師：6大技巧來維持

余佳容指出，透過鬧鐘、便條紙或與現有生活作息結合來提醒自己執行新習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕養成良好習慣對提高生活品質、實現個人目標、甚至促進健康至關重要，但為什麼有些人能輕鬆養成好習慣，而有些人卻總是難以堅持呢？台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」上分享了養成好習慣需要66天時間，她提供6大技巧，幫助更有效達成目標。

余佳容表示，養成好習慣不僅能提高生活效率，還有助於改善健康與實現長期目標。余佳容指出，這些積極的行為能幫助我們更高效地完成日常任務，保持身體健康，並逐步接近夢想。例如，每天整理工作區、規律運動及均衡飲食等，這些習慣能減少壓力、提高免疫力，甚至幫助達成儲蓄或其他個人目標。

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養成好習慣所需時間

養成新習慣的時間因人而異，研究顯示，大部分人需要66天才能將新行為轉化為習慣。簡單的習慣可能需要較短的時間，但較為複雜的行為則可能需要更長時間來建立。除此之外，個人特質、動機、環境及支持系統等因素都會影響習慣的養成過程。

余佳容說，建立支持系統，與朋友或家人共同養成習慣，互相鼓勵能增加成功的可能性；圖為情境照。（圖取自freepik）

6大技巧維持好習慣

1. 設定明確目標：具體的目標有助於清楚知道該如何開始，如「每天跑步30分鐘」，而不是模糊的「我要運動」。

2. 設定提醒：透過鬧鐘、便條紙或與現有生活作息結合來提醒自己執行新習慣。

3. 建立規律：固定的時間和地點能讓新行為變得自動化，減少依賴意志力。

4. 找到動力：了解養成這些習慣的好處，並設立小獎勳激勵自己堅持下去。

5. 減少阻力：找出可能阻礙養成習慣的因素並加以解決，諸如關掉手機通知以避免熬夜。

6. 建立支持系統：與朋友或家人共同養成習慣，互相鼓勵能增加成功的可能性。

余佳容說，除了自我努力，心理師也能提供專業的幫助。透過行為分析與目標設定、認知行為療法（CBT）來改變負面思維，並強化動機與持續支持，心理師能有效幫助個人克服挑戰，順利養成好習慣。

養成好習慣需要時間與耐心，但透過設立清晰目標、創建有利環境並持續努力，任何人都能成功地養成有益的習慣。如果自己感到困難，尋求心理師的幫助也是一個不錯的選擇。在日常生活中實踐這些方法，無論是改善健康還是達成目標，都能讓你朝著理想的生活邁進。

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