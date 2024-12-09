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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》改善親子關係有妙招！心理師教你修復疏離、化解衝突

2024/12/09 20:10

黃閎新表示，多給予鼓勵和肯定，具體指出孩子的優點與進步，幫助他們建立自信；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃閎新表示，多給予鼓勵和肯定，具體指出孩子的優點與進步，幫助他們建立自信；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否覺得與孩子的關係越來越疏離，溝通時常以爭吵收場？面對這樣的挑戰，不必感到無助！台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新，近日在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享了改善親子關係的多項實用建議，教家長如何透過有效溝通技巧、情緒管理和信任重建，來修復親子關係，為家庭帶來和諧氛圍。

3招有效溝通技巧

1. 主動傾聽：放下手邊的事情，專注聆聽孩子的話，避免打斷或急於建議。用眼神和肢體語言表達關注，讓孩子感受到被重視，更願意敞開心扉。

2. 同理心表達：站在孩子的角度思考問題，例如說「我感覺到你很失望」，讓孩子感受到被理解與接納，消除隔閡。

3. 正向回應：多給予鼓勵和肯定，具體指出孩子的優點與進步，幫助他們建立自信，並創造良好的溝通氛圍。

避免2種NG互動

●責備和批評：對孩子的表現嚴厲批評，只會讓孩子感到挫折與不被理解，進一步加深矛盾。

●忽視情緒需求：孩子表達情緒或尋求關注時，若父母總是敷衍，會讓孩子感到被忽略，導致關係更加疏離。

黃閎新指出，當衝突升溫時，雙方應先冷靜情緒，深呼吸或轉移注意力，待平復後再進行理性對話；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃閎新指出，當衝突升溫時，雙方應先冷靜情緒，深呼吸或轉移注意力，待平復後再進行理性對話；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

2大技巧化解矛盾

1. 冷靜情緒再溝通：當衝突升溫時，雙方應先冷靜情緒，深呼吸或轉移注意力，待平復後再進行理性對話。

2. 使用「我訊息」表達：以「我覺得…」、「我需要…」為開頭表達感受，減少指責，讓對方更容易接受你的想法。

2個步驟重建信任

●言行一致：承諾的事情一定要做到，無法實現時需誠實解釋原因，讓孩子重新感受到你的可靠性。

●坦誠溝通：勇於承認錯誤，並表達改正的決心，同時鼓勵孩子分享感受，建立真誠的交流模式。

黃閎新說，改善親子關係是雙向的努力，但父母更需以身作則。黃閎新建議，父母可以先從自我情緒管理與積極傾聽做起，逐步改變家庭氛圍。黃閎新強調，雖然重建親子關係需要時間，但每一次正向互動都將成為修復關係的重要一步。透過持續的努力，終能打造充滿愛與理解的家庭環境，讓親子關係更加緊密。

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