自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天冷「這樣」吃火鍋 大口吃肉也不怕胖

2024/12/10 10:41

醫師指出，選擇低油湯底、低脂肉類、海鮮，沾醬適量避免高油高糖的沙茶、芝麻等，就能暖暖吃鍋不發胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，選擇低油湯底、低脂肉類、海鮮，沾醬適量避免高油高糖的沙茶、芝麻等，就能暖暖吃鍋不發胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，會看到火鍋店大排長龍，風澤中醫診所副院長郭懿潔表示，其實火鍋是營養健康又均衡的一種選擇，會讓熱量爆表的是湯底、肉類、醬料，只要聰明選擇，就可以暖暖吃不發胖，像是選擇低油湯底、低脂肉類、海鮮，沾醬適量避免高油高糖的沙茶、芝麻等。

郭懿潔在臉書粉專「郭懿潔 中西醫師」發文分享，點餐時推薦選擇清湯、昆布湯、番茄湯、酸菜湯等低油湯底，必免麻辣湯、奶香湯、起司湯等高油、高熱量的湯底，肉類則是選擇雞肉、瘦牛肉片，低脂海鮮如蛤蜊、魚片、雞蛋等，避免肥牛、五花肉、香腸、培根等加工品。

郭懿潔說，火鍋的附餐主食也要注意，依照熱量多寡最高是白飯，其次是王子麵，最後是冬粉，但也可以把澱粉主食的量換成地瓜、南瓜、芋頭等非精緻澱粉。到了醬料區也別掉以輕心，避免沙茶醬、芝麻醬、花生醬等高油、高糖沾醬，少量沾點醬油、檸檬、蔥蒜、辣椒、蘿蔔泥就好。

醫師表示，甜不辣、魚餃、蛋餃、蟹肉棒等，大多數火鍋料是加工食品，會加過多油、鹽，或其他調味料，吃多了不僅熱量高也不健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，甜不辣、魚餃、蛋餃、蟹肉棒等，大多數火鍋料是加工食品，會加過多油、鹽，或其他調味料，吃多了不僅熱量高也不健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

郭懿潔提到，除了主菜之外，菜盤下鍋入肚前也要注意，像是甜不辣、魚餃、蛋餃、蟹肉棒等，大多數火鍋料是加工食品，會加過多油、鹽，或其他調味料，吃多了不僅熱量高也不健康。飲料建議選擇無糖茶減輕負擔，同時還能解膩去脂，飲品不宜太過冰冷，以免影響腸胃道功能。

郭懿潔指出，下鍋順序建議從蔬菜、主食、肉類，避免先煮肉片後湯頭變油膩，還會讓蔬菜吸附過多油脂。吃的時候也是建議先吃菜、蛋白質，增加飽足感，最後再吃澱粉類主食，盡量別超過半碗，菜跟肉的比例以2：1為優，能夠補充到足夠的蔬菜量。

郭懿潔提醒，吃飽後也別開始當沙發馬鈴薯，記得飯後要散步消化，走個20-30分鐘，能促進腸胃蠕動、消耗熱量、幫助血糖穩定，但別立即劇烈運動。餐後喝一杯溫水，也能幫助加快新陳代謝，促進鹽分的代謝排除，還能避免攝取高鈉食物引起的水腫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中