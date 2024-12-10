健康網》天冷「這樣」吃火鍋 大口吃肉也不怕胖

醫師指出，選擇低油湯底、低脂肉類、海鮮，沾醬適量避免高油高糖的沙茶、芝麻等，就能暖暖吃鍋不發胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，會看到火鍋店大排長龍，風澤中醫診所副院長郭懿潔表示，其實火鍋是營養健康又均衡的一種選擇，會讓熱量爆表的是湯底、肉類、醬料，只要聰明選擇，就可以暖暖吃不發胖，像是選擇低油湯底、低脂肉類、海鮮，沾醬適量避免高油高糖的沙茶、芝麻等。

郭懿潔在臉書粉專「郭懿潔 中西醫師」發文分享，點餐時推薦選擇清湯、昆布湯、番茄湯、酸菜湯等低油湯底，必免麻辣湯、奶香湯、起司湯等高油、高熱量的湯底，肉類則是選擇雞肉、瘦牛肉片，低脂海鮮如蛤蜊、魚片、雞蛋等，避免肥牛、五花肉、香腸、培根等加工品。

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郭懿潔說，火鍋的附餐主食也要注意，依照熱量多寡最高是白飯，其次是王子麵，最後是冬粉，但也可以把澱粉主食的量換成地瓜、南瓜、芋頭等非精緻澱粉。到了醬料區也別掉以輕心，避免沙茶醬、芝麻醬、花生醬等高油、高糖沾醬，少量沾點醬油、檸檬、蔥蒜、辣椒、蘿蔔泥就好。

醫師表示，甜不辣、魚餃、蛋餃、蟹肉棒等，大多數火鍋料是加工食品，會加過多油、鹽，或其他調味料，吃多了不僅熱量高也不健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

郭懿潔提到，除了主菜之外，菜盤下鍋入肚前也要注意，像是甜不辣、魚餃、蛋餃、蟹肉棒等，大多數火鍋料是加工食品，會加過多油、鹽，或其他調味料，吃多了不僅熱量高也不健康。飲料建議選擇無糖茶減輕負擔，同時還能解膩去脂，飲品不宜太過冰冷，以免影響腸胃道功能。

郭懿潔指出，下鍋順序建議從蔬菜、主食、肉類，避免先煮肉片後湯頭變油膩，還會讓蔬菜吸附過多油脂。吃的時候也是建議先吃菜、蛋白質，增加飽足感，最後再吃澱粉類主食，盡量別超過半碗，菜跟肉的比例以2：1為優，能夠補充到足夠的蔬菜量。

郭懿潔提醒，吃飽後也別開始當沙發馬鈴薯，記得飯後要散步消化，走個20-30分鐘，能促進腸胃蠕動、消耗熱量、幫助血糖穩定，但別立即劇烈運動。餐後喝一杯溫水，也能幫助加快新陳代謝，促進鹽分的代謝排除，還能避免攝取高鈉食物引起的水腫。

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