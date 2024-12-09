健康網》「職業病」讓手腳痛、腸胃不適！ 中醫曝療法

從事家政服務、貨運員、廚師等職業，需要重複性的手部施力，容易造成網球肘、板機指，或腕隧道症候群等手部傷害；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因各行各業都有不同層面的辛勞，所以累積大大小小的職業病。臻觀 / 澄觀中醫診所在臉書專頁發文表示，許多職業導致一些疾病發生，像是腕隧道症候群、靜脈曲張、足底筋膜炎、腸胃或婦科等問題。中醫治療會先評估個人體質和病症，從內補正調理，同時運用藥粉加水藥，發揮到最大效用。再視患者需要，搭配針灸、扁針，或薰臍等治療方式，加速恢復身體健康。

各行各業的職業病

中醫表示，不論是從事家政服務、貨運員、廚師等職業，需要重複性的手部施力，卻又無法避免這些重複性動作，容易造成網球肘、扳機指，或腕隧道症候群等手部傷害；亦或是需要久站的百貨業，櫃檯人員或老師們，都因為需要較長時間站立，感到腰痠背痛、靜脈曲張，或足底筋膜炎等下肢問題。

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而更多的服務業因工作型態，三餐常常不固定，急忙的解決一餐，或是吃得過於簡便，而導致營養不均衡，造成許多不同症狀的腸胃問題。

每天工作上的壓力，面對各式各樣不同顧客需求，或是常需要與時間賽跑，處於緊繃、緊張的狀態，這些長久下來的慢性問題，都會影響到睡眠、皮膚、內分泌、免疫系統等。還有女性朋友最煩惱的婦科問題，這些都會對日常生活造成不便。

中醫指出，水藥在治療上有很好的效果，一般針對急重症、慢性疾病；示意圖。（圖取自photoAC）

水藥的優點

中醫指出，水藥在治療上有很好的效果，一般針對急重症、慢性疾病。而水藥屬於湯劑，吸收效果較好，建議由醫師依據個人體質，打造適合的處方，讓治療效果更好！另外，科學中藥與水煎劑是相輔相成的，與醫師配合得好，不僅可讓疾病早日復原，還能獲得極大的方便。

總結來說，長期的疼痛或不適千萬別忽視，建議盡快諮詢中醫師，多與醫師討論生活狀態，更利於精確的評估和治療。讓自己擺脫這些職業病，成為一個健康體質！

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