6旬婦舌頭麻木纏身數月 一查竟是體內重金屬超標

陳惠萱主任提醒，若身體出現不明原因不適，尤其是與環境改變有關時，可透過功能醫學檢測釐清；情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕60多歲李姓婦人長期居住在中國，最近幾個月卻持續出現舌頭麻症狀，但卻找不到病因。近日返國後就診，醫師懷疑可能與環境因素有關，安排功能醫學檢測包含重金屬螯合測試後，發現體內鉛、汞含量超標，疑似與日常飲用水源及飲食有關，經避免接觸源、靜脈營養治療及調整生活習慣後，舌頭終於不再麻了。

長安醫院神經內科主任陳惠萱表示，這位患者主述舌頭麻持續好幾個月，最近突然變嚴重，但回台後症狀卻緩解，讓她懷疑可能與居住環境或飲食習慣相關。決定安排接受功能醫學檢查，進行包含重金屬螯合測試，發現體內重金屬含量過高，顯示長期累積的鉛和汞可能導致神經系統異常。

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陳惠萱指出，重金屬會在人體各器官中沉積，含量過高對人體影響深遠，長期下來，不只會出現舌頭麻痺，還可能造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症，亦可能傷及肝腎、免疫、心血管等其他系統，對健康構成威脅，不可輕忽。

該名患者在衛教時回憶，平常喝的茶包若份量增加時，舌頭麻的症狀就越明顯，因此陳惠萱建議她減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療後，舌頭麻木感從最嚴重時的10分降至只剩0-1分。

針對慢性重金屬累積的處理，陳惠萱也提出幾個方向，包括找出並減少重金屬暴露源如不良水源、大型魚類、不明草藥等；透過充足飲水、流汗、排尿和排便來促進排泄；利用功能醫學的方法調整腸胃及肝臟功能、加強粒線體功能等，幫助身體的自然解毒能力，必要時需進行螯合藥物的治療。

陳惠萱也提醒，重金屬來源遍布生活周遭，大型魚類、未經檢驗的中草藥、來路不明的保健品，不當的鍋具和水源都有可能。建議民眾若出現不明原因的身體不適，特別是當症狀與環境因素改變有關時，趕緊就醫透過功能醫學檢測，了解環境毒素及身體其他系統失衡狀態，幫助症狀緩解。

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