健康網》感冒吃維生素C好得快？ 營養師：過量小心1副作用

營養師表示，維生素C對有些人來說能減緩感冒症狀，但要適量攝取，否則可能導致胃痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人在感覺到自己快要感冒或是出現感冒症狀的時候，會吃維生素C來鎮壓病毒，但這個方法真的有效嗎？營養師李婉萍說明，此法確實有效，但不是每個人都有效。而且在服用時也要注意量的攝取，如果吃太多，恐怕會導致胃痛，得不償失。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發影片分享，快感冒的時候補充維生素C確實有助於減緩症狀，不過臨床上也發現，這並不適用於所有人，如果親身試驗過後覺得有效，那麼以後出現症狀時就可以服用。

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既然如此，就有人好奇，感冒或有症狀時是不是要多吃維生素C才好得快？李婉萍指出，感冒時1天最多的劑量是2-4克。她分享1個個案，1名女子因為感冒，1天吃了10克的維生素C，是平常的好幾倍，結果最後因為胃痛就醫。因此，她強調，不是吃多，感冒就會比較快好，吃過量反而會傷胃。

國健署也表示，維生素C好處多，它能對抗感冒減緩症狀，又能幫助免疫系統打敗病毒，而富含維生素C的水果有奇異果、葡萄柚、柳丁、鳳梨等。若不想吃水果，來杯蔬果汁也不錯，多汁的蔬果含有身體所需要的液體，藉由讓身體飽含水分，就能將毒素自體內排除，還可以化痰。

國健署指出，葡萄柚含維生素C，能對抗感冒；示意圖。（圖取自photoAC）

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