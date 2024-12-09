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舒眠麻醉僅5分鐘搶命！醫籲醫美麻醉由專科醫執行

2024/12/09 16:24

麻醉科醫師呼籲，應重新檢視診所麻醉安全，站在維護病患安全的立場，所有麻醉都應由麻醉專科醫師執行；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

麻醉科醫師呼籲，應重新檢視診所麻醉安全，站在維護病患安全的立場，所有麻醉都應由麻醉專科醫師執行；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕北市1名49歲的邱姓女子疑似因舒眠麻醉不良反應，送醫搶救不治，引發民眾對於麻醉安全的疑慮。對於相關事件，有麻醉科醫師呼籲，應重新檢視診所麻醉安全，站在維護病患安全的立場，所有麻醉都應由麻醉專科醫師執行，衛福部長邱泰源則回應，若相關專業團體有建議，衛福部都會立即進行討論。

高雄長庚醫院麻醉部教授級主治醫師吳紹群解釋，舒眠麻醉屬深度鎮靜、也是最危險的麻醉方式，非常容易造成呼吸抑制或心血管中樞抑制，呼吸道阻塞造成腦部缺氧通常5分鐘就開始有腦細胞壞死，再5分鐘就會造成心跳停止，只有具專業度的麻醉專科醫師在旁監測，才能及時應對意外情況。

然而，現行「特管辦法」第29條僅要求削骨、中臉部、全臉部拉皮、大量抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入之乳房整形、全身拉皮手術等8項手術，應有專任或兼任的麻醉科專科醫師全程在場，並由該名醫師親自執行麻醉業務，其他中度、輕度鎮靜者，得由手術醫師以外、曾接受麻醉訓練的醫師執行。

麻醉專科醫師蘇百川說，特管辦法所規定的「特管法鎮靜課程」只有8小時的課程，其中還包含2小時的考試，學員完成課程後也不能宣稱自己是麻醉科醫師，且民眾平時聽到的Propofol牛奶針以全身麻醉為目的，不只是為了鎮靜，其實也不在「特管法鎮靜課程」的授課與認證範疇。

蘇百川認為，站在維護病患安全的立場，所有麻醉都應由麻醉專科醫師執行，市面上主張的舒眠麻醉大多都已經達到深度鎮靜水準，且中度鎮靜容易因外界刺激減少或病患因素，而瞬間掉到深度鎮靜，屆時只有5分鐘可以處理，不可能這時候才找麻醉專科醫師求救。

邱泰源說，若相關專業團體對麻醉規範有建議，衛福部都會立即進行討論。（記者林志怡攝）

邱泰源說，若相關專業團體對麻醉規範有建議，衛福部都會立即進行討論。（記者林志怡攝）

對於麻醉專科醫師建議，邱泰源指出，目前「特管辦法」規定，特定大型醫美手術需由「麻醉科專科醫師」執行麻醉措施，若相關學會有任何建議，衛福部都能立即與團體進行討論。

邱泰源說，對於這次醫美事件深表遺憾，除檢調司法持續調查中，台北市衛生局也啟動行政稽查，確認是否違反醫師法、醫療法、特管辦法等情事，未來也會加強手術安全作為，特定手術只要有安全性與品質上的顧慮，就會跟專科醫學會加強討論與防範。

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