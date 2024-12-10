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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》螃蟹含鋅防感冒！ 營養師教「5招」健康吃

2024/12/10 09:34

營養師表示，螃蟹高蛋白低脂肪，但蟹黃、蟹膏高膽固醇，建議高膽固醇族群少碰。（資料照）

營養師表示，螃蟹高蛋白低脂肪，但蟹黃、蟹膏高膽固醇，建議高膽固醇族群少碰。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋風起，螃蟹肥！每年10月中旬到12月正是品嘗螃蟹的最佳時節！北秀健康管理診所營養師沈宛徵指出，螃蟹含鋅，適量吃增免疫力，防感冒。不過，其中的蟹黃、蟹膏膽固醇高，建議成人每次200克蟹肉為宜、高膽固醇族群少碰蟹黃、蟹膏，過敏族群要避免，同時也別久放，以免傷身。此外，因螃蟹性寒，建議搭配薑茶、紫蘇或酒釀暖胃。

螃蟹高蛋白低脂肪 蟹黃膽固醇高

螃蟹是高蛋白低脂肪的食物！沈宛徵在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，其富含優質蛋白，能夠幫助身體修復組織，還含有不飽和脂肪酸，有助於心血管健康。不只如此，螃蟹也是微量元素寶庫，含有豐富的鋅、硒、銅等微量元素，特別是鋅有助於免疫力提升，秋冬防感冒！

沈宛徵提醒，許多人愛吃的蟹黃、蟹膏營養雖豐富，內含脂溶性維生素A、D，但同時也是膽固醇的「重災區」，適量吃才不傷身，因此教導5招健康吃：

●成人每餐建議量：每次以約200克蟹肉為宜，約為1隻螃蟹。

●高膽固醇族群（如心血管疾病患者）：盡量少碰蟹黃、蟹膏，聚焦在蟹肉部分。

營養師提及，螃蟹搭配薑茶，能溫胃去寒；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提及，螃蟹搭配薑茶，能溫胃去寒；示意圖。（圖取自photoAC）

●別忘了搭配「蟹友」：螃蟹性寒，吃多容易導致腸胃不適或手腳冰冷，記得搭配一些「溫性」食材來中和，包括「薑茶」溫胃去寒；「紫蘇」常見於蒸螃蟹的配料，能暖胃散寒；小酌「酒釀、黃酒」能驅寒，但注意適量，酒精適合提鮮可別多喝。

●過敏族群注意：海鮮過敏的人切勿冒險，以免引起蕁麻疹或過敏反應。

●避免過夜或久放：螃蟹容易被細菌污染，吃剩的螃蟹最好冷藏後徹底加熱再吃，再食避免生食風險高。

沈宛徵分享，1餐私房秋蟹吃法，主角為清蒸螃蟹，保留原味，低熱量，搭配豆腐墊底，酒釀提鮮，以補充植物性蛋白、暖身，再多吃1道熱炒鮮蔬，補充膳食纖維、營養滿分！湯品、飲料則分別推薦薑絲雞湯、枸杞紅棗茶，前者是驅寒最佳拍檔，後者則能養顏暖胃。

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