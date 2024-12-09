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青少年吸菸者逾4成用加味菸 國健署評估調整禁用規範

2024/12/09 12:22

國健署收集各方意見，彙整後將與專家討論、評估調整加味菸禁用添加物範圍；示意圖。（資料照）

國健署收集各方意見，彙整後將與專家討論、評估調整加味菸禁用添加物範圍；示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕每4個學生就有1個暴露於家庭二手菸，且菸商持續通過行銷手段、吸引青少年使用新興菸品。衛福部國民健康署菸害防制組長羅素英說，菸品是酒精、毒品等成癮物質的入門磚，國健署持續進行查緝，目前也針對菸品添加物方面，持續彙整意見，後續將與專家討論並參考國際經驗，評估調整禁止範圍與內容。

羅素英指出，菸品不只本身具有成癮性，更是酒精、毒品等其他物質的入門磚，但近年來菸商持續鎖定青少年族群、以各類行銷手法吸引青少年使用菸品，為防範新興菸品帶來的危害，去年3月22日「菸害防制法」修法通過後，已全面禁用電子菸，並要求加熱菸等指定菸品需經健康風險評估方可販售。

根據國健署112年「青少年吸菸行為調查」結果，國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算青少年電子煙使用率為4.8%，推估約有5萬多名青少年使用電子煙。羅素英進一步指出，過去研究發現，有高達8成的電子煙產品含有尼古丁，與傳統菸品一樣，都會影響專注力、學習、記憶能力。

國健署調查也指出，每10個青少年吸菸者中、就有4個使用加味菸，且女性使用率高於男性，羅素英說，為防止菸商使用菸品添加物、以增加風味的方式吸引青少年使用，國健署已在8月8日預告「菸品禁止使用之添加物」草案，禁用27項菸品添加物。

羅素英說，草案預告後，累計收到約1.3萬則意見回覆，且涉及層面相當廣泛，國健署仍持續廣納意見、進行彙整，後續將與專家召開會議，參考國際經驗與推動情況，評估調整禁止範圍與內容。

此外，羅素英強調，新興菸品國健署菸害防制重點，菸害防制法修法通過至今年11月30日，新興菸品相關裁罰案件累計3511件，裁罰金額達2.4億元，其中865件為青少年使用電子菸等新興菸品案件，另今年截至11月底，地方衛生局執行實體、網路稽查累計32萬家次，裁罰2776件，累計金額約1.9億。

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