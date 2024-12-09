健康網》4招舒緩五十肩！ 醫教仰躺、側睡「這樣做」睡好覺

嚴可倫表示，五十肩又稱為冰凍肩，是一種常見的肩部疾病，好發於40-60歲以上的中年族群；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕五十肩可能會讓人睡不好，甚至換衣服、梳頭都變得困難。台中光田醫院骨科醫師嚴可倫分享，舒緩五十肩的4個實用技巧，使用消炎止痛藥；急性發作時冰敷，恢復期時熱敷；做鐘擺或爬牆運動；睡姿是仰躺的話，可在手肘後墊枕頭，若是側睡，可將枕頭放背後，或用腳夾著，改善不適。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，五十肩又稱為冰凍肩，是一種常見的肩部疾病，好發於40-60歲以上的中年族群，尤其是常使用手臂的工作者，痛起來可能會一直睡不好。因此分享4招舒緩五十肩：

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消炎止痛藥：消炎止痛藥（如非類固醇類抗炎藥，NSAIDs）是常見的五十肩疼痛緩解藥物，能幫助減少肩膀的發炎和疼痛。然而，使用這類藥物前，務必諮詢醫師，確認是否適合個人的身體狀況，並避免長期依賴藥物。

熱敷及冰敷：初期疼痛或急性發作時，冰敷可幫助減少發炎和腫脹，建議每次冰敷約15-20分鐘。當肩膀進入恢復期，或是作為平時保養，則可以採取熱敷，促進血液循環，放鬆僵硬肌肉，每天可進行數次，搭配復健效果更好！

嚴可倫提到，進行適當的復健運動，可以幫助舒緩肩頸，並恢復肩膀的活動度；圖為情境照。（圖取自freepik）

復健運動：進行適當的復健運動，可以幫助舒緩肩頸，並恢復肩膀的活動度！像是鐘擺運動和爬牆運動，都是常見的五十肩緩解方法，有助於增加肩膀的靈活度，減少僵硬感。在做這些動作時，務必記得循序漸進，避免用力過猛反而受傷。

適當睡姿：許多五十肩患者，總是無法好好睡一覺。其實很多時候都是因為壓迫到患部，造成不舒服！若習慣仰躺，可以在手肘後面墊枕頭，這樣能幫助穩定手臂、放鬆肌肉，也不會在睡覺時全身緊繃；如果喜歡側睡，則應確保不要壓在受傷的肩膀上，背後可以放幾個枕頭，或是用腳夾枕頭，幫助身體保持穩定，避免翻身時壓到肩膀。

醫師建議，愛側睡者，應確保不要壓在受傷的肩膀上，背後可放幾個枕頭，或是用腳夾枕頭，助身體穩定，避免翻身時壓到肩膀；示意圖。（圖取自freepik）

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