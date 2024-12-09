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健康網》抵抗不了甜食誘惑？ 研究揭真相：恐睡不飽害的

2024/12/09 11:48

醫師引述研究指出，當睡眠嚴重不足時，會增加對甜食、水果的渴望；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師引述研究指出，當睡眠嚴重不足時，會增加對甜食、水果的渴望；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每當睡不飽時，總特別容易餓或想吃甜食？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，這個現象其實是有科學根據的，有研究指出，當睡眠嚴重不足時，確實會增加對甜食、水果的渴望。建議平時就要養成規律作息、充足睡眠、均衡飲食習慣、睡前少用手機等，遠離睡眠不足帶來的甜食誘惑以及健康問題。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，上述研究發表於《食慾》（Appetite）期刊，招募了116名健康的年輕男性，平均年齡約23歲，進行為期10天的實驗室研究，測試不同的睡眠時間會不會影響飢餓感。

研究人員將參與者分成5組，每組分別安排不同的睡眠時間（5小時、6小時、7小時、8小時或9小時），連續進食7天。提供一樣均衡的飲食給所有參與者，並在每天的早餐、午餐、晚餐和兩次點心時間前，都要評估自己的飢餓程度、噁心感，以及對特定食物的渴望程度。

睡不到5小時顯著增加甜食渴望

研究結果顯示，只有睡眠時間被限制到5小時的組別，在實驗最後一天早上「特別」想吃甜食和水果。相比之下，其他睡眠時間較長的組別沒有出現這種現象。這說明在均衡飲食的條件下，只有睡眠嚴重不足時，才會顯著增加對甜食的渴望！此外，研究還指出，參與者普遍在午餐前的飢餓感最強烈，而隨著實驗天數的增加，飢餓感反而逐漸下降。

陳潔雯表示，這代表著保持充足7到8小時的睡眠時間對控制食慾很重要。如果發現自己特別想吃甜食，不妨先檢視一下最近的睡眠品質。此外，均衡的飲食習慣能幫助穩定食慾，即使睡眠稍有不足也不會有太大影響。

想要改善睡眠品質帶來的甜食誘惑，醫師給出幾點建議，像是睡前避免使用手機等；圖為情境照。（圖取自freepik）

想要改善睡眠品質帶來的甜食誘惑，醫師給出幾點建議，像是睡前避免使用手機等；圖為情境照。（圖取自freepik）

5招改善 多運動、睡前少用手機

陳潔雯說，想要改善睡眠不足帶來的食慾問題，我們可以採取以下5點建議：

●養成規律的作息時間。

●確保充足的睡眠品質。

●維持均衡的飲食習慣。

●適度運動幫助睡眠。

●睡前避免使用手機。

陳潔雯表示，雖然這項研究顯示，短期輕度的睡眠不足（6到7小時）不會顯著影響食慾，但為了身體健康，還是建議大家維持充足的睡眠時間，畢竟睡眠不只影響食慾，還會影響情緒、專注力和免疫力。

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