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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》過量喝咖啡小心影響生育力！ 這些飲食也NG

2024/12/11 19:45

診所指出，許多日常食物和飲品也隱含了咖啡因，像是巧克力、能量飲料等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

診所指出，許多日常食物和飲品也隱含了咖啡因，像是巧克力、能量飲料等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在忙碌的日常生活中，咖啡成了不少人提神首選；不過，王孫斌婦產科診所提醒，過量攝取咖啡因，除了影響睡眠品質和健康，還會影響備孕、懷孕。而且不只咖啡，許多日常食物和飲品也隱含了咖啡因，像是巧克力、能量飲料、可樂、茶類，甚至某些藥品都有咖啡因，建議無論是備孕夫妻或是有孕在身的準媽媽，都應該注意這些隱藏的咖啡因來源，避免攝取過多。

每日喝咖啡逾3杯 小心「精」力差

王孫斌婦產科診所於臉書發文指出，男性若長期過量攝取咖啡因，可能會對精子品質和活力產生負面影響，進而降低受孕機率。研究顯示，男性每天飲用超過3杯咖啡，其精子活力和品質可能會受到抑制，影響自然受孕的可能性。因此，備孕中的男性應該控制每日咖啡因攝取量，保持健康的生活習慣，以提高生育能力。

懷孕後喝咖啡當心流產、影響胎兒發育

對於女性來說，咖啡因對生育力的影響同樣不可忽視。備孕期間，適量的咖啡因攝取不會有太大問題，但懷孕後，過量的咖啡因可能會增加流產風險，並影響胎兒的生長發育。尤其是正在進行試管療程的女性，更應該減少咖啡因的攝取，以確保卵子的品質和健康狀態。

每日咖啡因 男300毫克、女200毫克為限

診所建議，備孕或懷孕中的女性每日咖啡因攝取量應控制在200毫克以內，男性則是300毫克以內。除了控制咖啡的飲用量，也應注意避免其他含咖啡因的食物與飲品，像是茶、能量飲料和可樂等。

診所提醒，除了控制咖啡的飲用量，也應注意避免其他含咖啡因的食物與飲品，像是能量飲料和可樂等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

診所提醒，除了控制咖啡的飲用量，也應注意避免其他含咖啡因的食物與飲品，像是能量飲料和可樂等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

日常飲品咖啡因含量（480c.c.）

美式咖啡：約238到272毫克。

拿鐵咖啡：約192到205毫克。

抹茶拿鐵：約67到93毫克。

綠茶：約60到100毫克。

可樂：約72毫克。

能量飲料：約100到160毫克。

牛奶巧克力：約48到96毫克。

診所提醒，控制每日咖啡因攝取量，注意隱藏食品中的咖啡因含量，是保持健康生育力的重要步驟。保持健康飲食與作息，適量享受咖啡，才能迎接好孕到。

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