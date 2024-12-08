健康網》冬季3進補鍋物藏「熱量炸彈」 營養師授3招聰明吃

營養師分享，台灣人冬季最愛的3大進補鍋物分別為薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷氣溫驟降，許多人會選擇吃鍋暖胃，但要怎麼吃才健康呢？營養師張語希在臉書專頁發文分享台灣人冬天最愛的3大鍋物，薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋，它們不僅暖胃、驅寒，還很美味，但其中的熱量陷阱可不少，像高油脂的肉、高鹽的湯對身體都是負擔。她也分別針對這3種鍋物提出了食用建議，幫助民眾吃得健康又安心。

薑母鴨滋補暖身 但小心油脂過高

薑母鴨湯底用薑和米酒，能促進血液循環和驅寒，但鴨肉油脂較高，要注意攝取量。另外，薑母鴨的湯頭鈉含量約為1350毫克，喝2碗左右就會超標，需留意。

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食用建議：可以選擇鴨胸或鴨腿，減少脂肪攝入；酒精敏感的大小孩也應適量減少米酒。

營養師表示，薑母鴨的湯能促進血液循環和驅寒，但鴨肉油脂較高，要適量攝取。（資料照）

羊肉爐強健筋骨 但份量需控制

羊肉富含營養素，擁有高蛋白質和維生素B群；此外，它溫補的性質更是手腳冰冷的人最愛的鍋物，堪稱冬季佳品。但它的肉也是高油脂肉類，吃多了容易負擔太大；湯頭鈉含量約為1200毫克，喝2碗即達最高攝取量，也要適量。

食用建議：選瘦肉部位，搭配「大量蔬菜」一起吃，既營養又健康。

麻辣鍋暖身 但小心高油高鹽

麻辣鍋能夠刺激味蕾，幫助身體暖和。但同時也帶來高油脂和高鈉，湯頭鈉含量約為2500毫克，喝1碗就超過標準，一定要謹慎食用，否則容易加重心血管負擔。

食用建議：選擇鴛鴦鍋形式，用清湯與麻辣湯底混搭，紅肉和內臟適量，多吃蔬菜和豆類，讓營養更均衡。

張語希提醒，冬天各種鍋物、各種熱湯都深受民眾喜愛，除了在料的選擇上需注意外，湯頭也要留意，不要一時貪嘴喝太多，小心一不注意變成了「鈉」美人。

營養師指出，吃麻辣鍋最好選清湯與麻辣湯底混搭的湯頭、多吃蔬菜和豆類，較為健康。（資料照）

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