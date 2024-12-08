限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冬季3進補鍋物藏「熱量炸彈」 營養師授3招聰明吃
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天冷氣溫驟降，許多人會選擇吃鍋暖胃，但要怎麼吃才健康呢？營養師張語希在臉書專頁發文分享台灣人冬天最愛的3大鍋物，薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋，它們不僅暖胃、驅寒，還很美味，但其中的熱量陷阱可不少，像高油脂的肉、高鹽的湯對身體都是負擔。她也分別針對這3種鍋物提出了食用建議，幫助民眾吃得健康又安心。
薑母鴨滋補暖身 但小心油脂過高
薑母鴨湯底用薑和米酒，能促進血液循環和驅寒，但鴨肉油脂較高，要注意攝取量。另外，薑母鴨的湯頭鈉含量約為1350毫克，喝2碗左右就會超標，需留意。
請繼續往下閱讀...
食用建議：可以選擇鴨胸或鴨腿，減少脂肪攝入；酒精敏感的大小孩也應適量減少米酒。
羊肉爐強健筋骨 但份量需控制
羊肉富含營養素，擁有高蛋白質和維生素B群；此外，它溫補的性質更是手腳冰冷的人最愛的鍋物，堪稱冬季佳品。但它的肉也是高油脂肉類，吃多了容易負擔太大；湯頭鈉含量約為1200毫克，喝2碗即達最高攝取量，也要適量。
食用建議：選瘦肉部位，搭配「大量蔬菜」一起吃，既營養又健康。
麻辣鍋暖身 但小心高油高鹽
麻辣鍋能夠刺激味蕾，幫助身體暖和。但同時也帶來高油脂和高鈉，湯頭鈉含量約為2500毫克，喝1碗就超過標準，一定要謹慎食用，否則容易加重心血管負擔。
食用建議：選擇鴛鴦鍋形式，用清湯與麻辣湯底混搭，紅肉和內臟適量，多吃蔬菜和豆類，讓營養更均衡。
張語希提醒，冬天各種鍋物、各種熱湯都深受民眾喜愛，除了在料的選擇上需注意外，湯頭也要留意，不要一時貪嘴喝太多，小心一不注意變成了「鈉」美人。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應