健康網》醫美猝死！ 疑打牛奶針 食藥署提醒有死亡風險

丙泊酚為針劑劑型，具有鎮靜效果，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等，使用上必須非常注意病人的狀況及劑量控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市中山區知名醫美診所昨（7）日傳出醫療死亡事件！年約50歲邱姓婦人到診所進行療程，施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後，出現不良反應，轉送馬偕醫院搶救仍告不治。食藥署提醒，牛奶針風險高，使用不當有死亡風險，須由專業醫師處方使用。

綜合媒體報導，來自桃園的邱婦到診所進行電波拉皮、皮秒及肉毒等療程，施打「牛奶針」舒眠麻醉後，出現血氧濃度降低，緊急送醫搶救，但仍回天乏術。主刀吳姓女醫師表示，過去也曾替邱女做過類似療程，施作完都沒有異常，沒想到會發生意外。

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牛奶針屬於第四級管制藥品

食藥署指出，「牛奶針」實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名！常見的用途是以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第四級管制藥品及第四級毒品。

丙泊酚具有鎮靜效果，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等，因此在使用上，必須非常注意病人的狀況及劑量控制。

丙泊酚（Propofol）因其製劑外觀呈乳白色而得名！用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第四級管制藥品及第四級毒品。（食藥署提供）

牛奶針風險高 須由專業醫師處方使用

食藥署表示，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，使用之醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。

舒眠麻醉不需插管 更需要監測和應變

台灣麻醉醫學會麻醉醫師施明宏則指出，以麻醉專科醫師的角度來說，相較於「舒眠麻醉」，插管建立呼吸道的全身麻醉可控性反而高，因為麻醉過程中所有可能影響呼吸道的變數，都在醫師的掌握中；反而是標榜不需插管的「舒眠麻醉」，臨床上絕大多數都達到中度鎮靜以上、甚至全身麻醉的程度，鎮靜程度愈深、病人的呼吸心跳愈受到影響，麻醉專科醫師需要投注更高的注意力來監測與應變。

麻醉醫師提醒，執行麻醉和操作手術的醫師，不能是同一人，一人同時兼顧兩件事容易分神，導致事故發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

即使同一個人 每次麻醉反應也可能不同

他說明，病人當下的身體狀況、對藥物的反應、對治療的緊張焦慮程度等，都會影響麻醉藥物的效果。同樣體重、年紀、性別的病人，給予相同的麻醉藥物劑量，一個在輕度鎮靜、一個可能到全身麻醉，即使是同一個人，每次麻醉反應也可能不相同。

施明宏提醒，由於近年來非麻醉專科醫師執行鎮靜麻醉頻傳意外，衛福部為了維護病人安全，立法規範特定美容醫學手術的全身麻醉或鎮靜麻醉，應有麻醉專科醫師全程在場、親自執行麻醉，僅有輕、中度的鎮靜麻醉，才有條件開放可由受過鎮靜麻醉訓練認證的非麻醉專科醫師來執行，而且執行麻醉和操作手術的醫師，也不能是同一人。「好比不能一邊開車一邊拿手機！」一人同時兼顧兩件事容易分神，導致事故發生。

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