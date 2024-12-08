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健康網》夜市也能健康吃！ 國健署推「這3類」食物

2024/12/08 17:37

國健署表示，現切水果是夜市裡常見的好選擇，含豐富營養素，但記得不要撒梅粉或泡糖水，天然的最好；情境照。（圖取自photoAC）

國健署表示，現切水果是夜市裡常見的好選擇，含豐富營養素，但記得不要撒梅粉或泡糖水，天然的最好；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的夜市文化不只深受國人喜愛，更受國際觀光客的歡迎！不過，夜市小吃種類多樣，如何吃得健康也令人關注。國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，現切水果、水煮玉米、關東煮都是很好的選擇。

國健署表示，逛夜市時，香味四溢的美食總是令人食指大動，想放開享用卻又害怕隱藏的陷阱，像是許多小吃的熱量、糖跟油脂含量都很高，一不小心就會過量攝取。但國健署也說明，其實只要挑對食物，就能吃得開心、少負擔。

夜市小吃健康3選擇

●現切水果：水果含有膳食纖維、維生素，不同顏色的水果還含有花青素、葉黃素、類胡蘿蔔素等植化素，可以幫助人體抗氧化、抗發炎，維持身體免疫力，下次逛夜市時可以先來1袋現切水果。但國健署提醒，要記得請店家不要撒梅粉或泡糖水，天然的水果才是最好的。

●水煮玉米/烤地瓜：玉米與烤地瓜屬於全穀雜糧類，提供豐富的碳水之外，也有比精製穀類更高的膳食纖維，水煮玉米也比烤玉米好，減去醬料熱量更低。

國健署分享，水煮玉米屬於好的碳水，富含膳食纖維，逛夜市時不妨來1根；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署分享，水煮玉米屬於好的碳水，富含膳食纖維，逛夜市時不妨來1根；示意圖。（圖取自photoAC）

●關東煮：學會挑選關東煮也可以吃得很營養。豆魚蛋肉類可以挑選生豆包、玉子蛋、苦瓜封；蔬菜類可以選擇白蘿蔔、金針菇、玉米筍、木耳等；全穀雜糧類可以選冬粉、烏龍麵或蒸煮麵等，但記得不要喝太多湯，因為高湯裡的鈉含量通常也不低。

避開2類夜市小吃

夜市最常見小吃即為油炸類與精製澱粉，像是地瓜球、甜甜圈、蔥油餅等，這些食物油脂含量高，含糖量也不低，所以建議攝取量要控制。

國健署指出，夜市常見油炸類小吃，熱量與油脂含量都高，建議少吃；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署指出，夜市常見油炸類小吃，熱量與油脂含量都高，建議少吃；示意圖。（圖取自photoAC）

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