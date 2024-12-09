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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》順腸飲食全攻略 醫曝「它」纖維是高麗菜5倍！

2024/12/09 06:31

醫師建議，吃酪梨取代油炸物，它是油脂含量高的食物，而且100g中有6.5g的纖維質，幾乎是高麗菜的5、6倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，吃酪梨取代油炸物，它是油脂含量高的食物，而且100g中有6.5g的纖維質，幾乎是高麗菜的5、6倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣蔬果多樣化，各式各樣的食材選擇信手捻來。痔瘡手術女醫師鍾雲霓表示，身處蔬果天堂下，每餐必備「順腸概念」。除了多攝取高纖飲食、多補水分等方式。另外，如果腸道不順，選擇零嘴也有撇步，像是想吃油炸食物，可以改以酪梨代之，膳食纖維約高麗菜5、6倍，還可從中補充維生素D。 

深色蔬菜、煮過更推薦

鍾雲霓於臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文指出，如果不排斥吃高纖食物，多樣化的攝取都是好的方向，但若是不喜歡吃蔬果的話，建議可以優先挑選「深色蔬菜」。深色蔬菜的纖維質一般都比淺綠色多，例如空心菜一定贏娃娃菜，花椰菜贏高麗菜。

另外，盡量吃「煮過的蔬菜」，因為煮過的菜體積比較小，就可以吃比較多。如果可能，盡量以高纖維的葉菜類為主，例如菠菜、地瓜葉、花椰菜，口感好又有足夠的纖維質。

想要順腸，醫師建議盡量以高纖維的葉菜類為主，例如菠菜、地瓜葉等，口感好又有足夠的纖維質，若煮過會讓體積變小，可以吃更多；示意圖。（圖取自photoAC）

想要順腸，醫師建議盡量以高纖維的葉菜類為主，例如菠菜、地瓜葉等，口感好又有足夠的纖維質，若煮過會讓體積變小，可以吃更多；示意圖。（圖取自photoAC）

零食點心族 3招兼顧好心情

鍾雲霓表示，我們一定會有壓力大想吃療癒食物的時候，如果腸道不順，選擇零嘴時，可以從以下幾個方向參考：

油炸食物改酪梨：壓力大的時候，可能會想吃一些高油脂的肉類或是炸物、燒烤來紓壓，但這些食物吃了之後身體不僅會有負擔，也沒有纖維質，所以建議大家可以改吃酪梨取代，它是油脂含量高的食物，而且100g中有6.5g的纖維質，幾乎是高麗菜的5、6倍，雖然跟油炸物比起來好像差很多，但身體對油脂的渴望一樣可以滿足，還可以補充維生素D。

甜點改柑橘、柳橙、莓果類：想吃高糖份的食物時，可以改吃柑橘柳橙類的水果，這些水果一般來說纖維也比高麗菜多，而且一樣可以滿足身體對糖份的渴望，另外莓果類的水果也可以額外補充維生素，對身體也都有幫助。

手搖飲料：如果想喝飲料時，改無糖優酪乳或優格搭配水果。也可以補充纖維與益生菌。

醫師提到，想吃高糖份的食物時，可以改吃柑橘柳橙類的水果，這些水果一般來說纖維也比高麗菜多。另外，莓果類水果也可以額外補充維生素；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，想吃高糖份的食物時，可以改吃柑橘柳橙類的水果，這些水果一般來說纖維也比高麗菜多。另外，莓果類水果也可以額外補充維生素；示意圖。（圖取自freepik）

晶凍狀食物有助糞便保水

鍾雲霓提醒，光吃足夠的纖維還不夠，因為補充進來的纖維在腸道如同海綿的骨架，如果太乾反而會卡住，所以一定要喝足量的水分。建議量為1天喝2000到2500ml水，包括果汁湯飲，都算在內。

但有時候，我們喝進來的水很容易變成尿液或是汗排出去，這時候，可以吃一些作弊的「晶凍狀水分」，例如：石花凍或是愛玉。晶凍狀的水在腸中被回收的機會比水慢些，有機會替大腸內的糞便保水，但是重點還是要以低糖攝取，不要因此吃很多的布丁或是豆花。

咖啡、茶喝完要多補水

另外常有朋友問，能不能喝茶或是咖啡？鍾雲霓解答，這兩種飲品是利尿的，不是不能喝，但喝完之後反而要多攝取水分，這樣才不會大便乾。當然如果喝了都沒問題，反而因為被激活腸道而順暢，就不在此限，也不要聽完原則以為咖啡、茶不好，只要順應身體節奏調整，不要偏廢，只有正確的飲食觀念，沒有絕對不正確的食物。

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