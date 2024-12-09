健康網》趕緊戒菸！ 中醫曝「手腳冰冷」5原因

中醫師表示，長期抽菸、心血管疾病或三高及糖尿病、貧血、雷諾氏症、肚子餓或睡不好等，都可能讓手腳冰冷；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷手腳冰冷？中醫師王大元表示，手腳冰冷5原因，包括：長期抽菸、心血管疾病或三高及糖尿病、貧血、雷諾氏症、肚子餓或睡不好，建議調整飲食、配戴毛帽、圍脖、耳罩或高領保暖頭頸，穿長襪減少末梢體溫流失或睡前泡腳，都能有助於改善手腳冰冷。

王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」表示，現代醫學認為畏寒是血液循環降低、代謝功能減弱，身體難以產熱。中醫則認為是「陽、氣、水」失衡所致，氣不充盈、陽失溫煦、水液逗留，造成陰氣入裏而畏寒。

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●長期抽菸：因為尼古丁具有血管收縮的作用，導致血管變窄，皮膚灌流量減少而手腳冰冷。

●心血管疾病、三高或糖尿病：這類的患者血管彈性不佳、脂肪沉積物使血管變窄變硬，減少血液流動導致四肢冰冷麻木。

●貧血:代表體內紅血球、血紅素不足，血氧無法充滿全身，進而感到手腳寒冷。甲狀腺低下也會導致新陳代謝而手腳冰冷。

●雷諾氏症：患者也會末梢冰冷，由於血管痙攣而引起血流減少，一般會出現在手指、腳趾，蒼白發紺並伴隨麻木、疼痛感，然而當血流再度恢復時，患處反而有潮紅灼熱的感覺。

●肚子餓或睡不好：睡眠不足，血液集中流向主要器官（如心臟、大腦），周邊皮膚溫度自然下降。人在飢餓時，同樣因為營養供給不足，難以產生熱量，此時就會容易感到冰冷。

中醫表示，戴毛帽、圍脖、耳罩或高領保暖頭頸、穿長襪減少末梢體溫流失或睡前泡腳，都能有助於改善手腳冰冷；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何調整呢？王大元表示，可透過調整飲食來達到改善的效果，像是老薑可以促進血液循環、牛羊補養氣血。戴毛帽、圍脖、耳罩或高領保暖頭頸、穿長襪減少末梢體溫流失或睡前泡腳，都能有助於改善手腳冰冷。

他指出，長期久坐也會導致四肢冰冷，適度運動像是慢跑、飛輪或超慢跑，皆可促進血液循環，改善手腳冰冷的情況。

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