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健康 > 杏林動態

逾1成大專生受焦慮憂鬱所苦 嘉療定期入校駐診

2024/11/02 16:39

「張老師」基金會到華醫進行校園諮商巴士巡迴服務。（中華醫大提供）

「張老師」基金會到華醫進行校園諮商巴士巡迴服務。（中華醫大提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕關照師生心理健康，衛生福利部嘉南療養院擴大社區服務，未來將定期派遣醫師前往附近的中華醫事科大駐診，並協助校方諮商中心輔導人員提升專業技能。

嘉療聯手同在台南仁德區的華醫，協助打造多元友善的環境，雙方簽署合作備忘錄，適逢56週年校慶心理健康週系列活動，各界出席見證。

嘉療未來在每週一的下午，將有精神科醫師到華醫駐診，並會與學校合作辦理相關研討活動，以精進輔導人員的專業知能。

嘉療院長吳文正肯定華醫對師生心理健康的重視，希望雙方的合作，讓有需要的人，勇敢地站出來接受診治、輔導，可以學習無礙。

華醫校長孫逸民表示，這次與嘉療的合作重點，除了定期安排精神科醫師蒞校駐療，方便學子，甚至教職員即時諮詢心理健康問題，並借重院方專家的團體督導，讓生輔做得更好。

孫逸民強調，與嘉療簽署合作是邁向健康校園的重要一步，展現對師生心理健康重視的投入，致力於提供高品質的服務。

孫逸民說，根據國內調查，高達3成的大專生曾經歷中度以上的壓力，15%有焦慮與憂鬱等心理健康問題，該校積極推動多元輔導管道，透過講座、工作坊、個別與團體諮商，以及課程融入方式，讓相關資源觸及更多學子，幫助認識自我、提升抗壓能力。

「張老師」基金會也接連2天到華醫進行校園諮商巴士巡迴服務，透過「寵愛生命」的展覽、講座，以及闖關活動等進行教育體驗。

衛生福利部嘉南療養院與中華醫事科大簽署合作備忘錄，未來每週定期派精神科醫師到校駐診。（中華醫大提供）

衛生福利部嘉南療養院與中華醫事科大簽署合作備忘錄，未來每週定期派精神科醫師到校駐診。（中華醫大提供）

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