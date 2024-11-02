暖化威脅孕婦！北醫大：孕期氣溫多1度 早產風險多6％

研究發現全球暖化恐影響孕婦，只要氣溫上升，早產風險便會增加。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者吳亮儀／台北報導〕氣候變遷、暖化不但影響環境，更可能增加孕婦早產的風險！台北醫學大學研究發現，孕婦若在懷孕晚期時暴露的最低溫度越高，早產的風險也越高，平均上升攝氏1度，早產風險增加6%，出生體重也減少約6.53公克。

北醫大公共衛生學院院長陳怡樺研究團隊發現，孕婦在懷孕晚期暴露的最低溫度越高、早產風險和出生體重減少越多，若在夏天生產的話，高溫造成的負面影響更大。

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這項研究是根據2011年到2022年大台北地區的世代研究資料，並結合中央氣象署的觀測資料，分析女性在妊娠期間暴露高溫的話，對胎兒的影響程度。懷孕晚期暴露的最低溫度（minimum temperature）越高，早產風險相對提高，平均每上升攝氏一度、早產風險高約6%，胎兒低出生體重的風險也高約6%，出生體重約減少6.53克。

不過溫度和早產、低出生體重的因果關係為何？研究團隊判斷，可能和生理及心理狀態有關連。孕婦因生理的變化，例如：受到體內荷爾蒙的影響以及溫度調節效率較差，較容易受到熱環境的影響，例如增加皮質醇和促腎上腺皮質激素的釋放，增加子宮收縮，或是因脫水，減少子宮血流量造成其收縮而早產。

另方面，高溫亦可能影響情緒表現如憂鬱或壓力症狀，也會影響孩子的出生結果，這些可能都是影響的原因，但仍得進一步釐清。

對於高溫環境恐影響胎兒和孕婦健康有無改善方法？陳怡樺指出，根據國外多項研究證實，增加綠地環境可有效降低高溫帶來的影響，且研究也證實，孕期綠地的暴露有助孩子兩歲時的注意力發展，因此提升孕婦對於高溫風險的認知和防範，應有效減少高溫影響孕期及胎兒、幼兒的健康。

高溫環境不只影響胎兒和幼兒，北醫大永續長簡伶朱指出，許多國外研究也顯示，極端氣候對糧食營養價值造成衝擊，稻米、小麥等作物在高溫、高濃度二氧化碳環境下生長，其蛋白質、鈣、磷、維生素C及B群呈現下降趨勢。

她指出，食物中所含微量元素大幅下降，鐵、鋅下降幅度達7成，這些重金屬、必要的微量元素，會影響腸道菌叢分布，因此氣候變遷對孩童營養素獲取的影響需非常注意。北醫大研究團隊將持續與台灣婦產科醫學會和兒科醫學會交流合作，期能為敏感族群的健康和福祉提供切實可行的建議和策略。

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