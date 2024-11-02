自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

暖化威脅孕婦！北醫大：孕期氣溫多1度 早產風險多6％

2024/11/02 16:32

研究發現全球暖化恐影響孕婦，只要氣溫上升，早產風險便會增加。示意圖。（圖取自shutterstock）

研究發現全球暖化恐影響孕婦，只要氣溫上升，早產風險便會增加。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者吳亮儀／台北報導〕氣候變遷、暖化不但影響環境，更可能增加孕婦早產的風險！台北醫學大學研究發現，孕婦若在懷孕晚期時暴露的最低溫度越高，早產的風險也越高，平均上升攝氏1度，早產風險增加6%，出生體重也減少約6.53公克。

北醫大公共衛生學院院長陳怡樺研究團隊發現，孕婦在懷孕晚期暴露的最低溫度越高、早產風險和出生體重減少越多，若在夏天生產的話，高溫造成的負面影響更大。

這項研究是根據2011年到2022年大台北地區的世代研究資料，並結合中央氣象署的觀測資料，分析女性在妊娠期間暴露高溫的話，對胎兒的影響程度。懷孕晚期暴露的最低溫度（minimum temperature）越高，早產風險相對提高，平均每上升攝氏一度、早產風險高約6%，胎兒低出生體重的風險也高約6%，出生體重約減少6.53克。

不過溫度和早產、低出生體重的因果關係為何？研究團隊判斷，可能和生理及心理狀態有關連。孕婦因生理的變化，例如：受到體內荷爾蒙的影響以及溫度調節效率較差，較容易受到熱環境的影響，例如增加皮質醇和促腎上腺皮質激素的釋放，增加子宮收縮，或是因脫水，減少子宮血流量造成其收縮而早產。

另方面，高溫亦可能影響情緒表現如憂鬱或壓力症狀，也會影響孩子的出生結果，這些可能都是影響的原因，但仍得進一步釐清。

對於高溫環境恐影響胎兒和孕婦健康有無改善方法？陳怡樺指出，根據國外多項研究證實，增加綠地環境可有效降低高溫帶來的影響，且研究也證實，孕期綠地的暴露有助孩子兩歲時的注意力發展，因此提升孕婦對於高溫風險的認知和防範，應有效減少高溫影響孕期及胎兒、幼兒的健康。
高溫環境不只影響胎兒和幼兒，北醫大永續長簡伶朱指出，許多國外研究也顯示，極端氣候對糧食營養價值造成衝擊，稻米、小麥等作物在高溫、高濃度二氧化碳環境下生長，其蛋白質、鈣、磷、維生素C及B群呈現下降趨勢。
她指出，食物中所含微量元素大幅下降，鐵、鋅下降幅度達7成，這些重金屬、必要的微量元素，會影響腸道菌叢分布，因此氣候變遷對孩童營養素獲取的影響需非常注意。北醫大研究團隊將持續與台灣婦產科醫學會和兒科醫學會交流合作，期能為敏感族群的健康和福祉提供切實可行的建議和策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中