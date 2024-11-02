健康網》貝里斯白蝦出口台灣有譜 營養一次看

白蝦所含的膽固醇大部分在內臟，食用時只要把內臟除去，就能成低膽固醇的好食物。（資料照，記者蔡宗勳攝）

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健康網》5款海鮮營養大公開！ 蛋白質最高是「這款」

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外交部長林佳龍近日訪問友邦貝里斯，經外媒披露，台灣將對貝里斯開放海鮮市場，白蝦進口有「重大」進展。林佳龍稱，貝里斯辣椒醬在台灣很受歡迎，並承諾強化台貝關係。林佳龍並且提到完成審查後，將持續打開貿易通道。

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貝里斯當地媒體報導，台貝兩國當局證實，台灣已向貝里斯生產商開放海鮮市場；當地養殖場聽到貝里斯白蝦有望進口台灣時相當興奮。農業部漁業署表示，白蝦向來能夠提供相當多樣的營養素，且平價、低負擔，向來是宴席必備料理。吃蝦可維持肌肉活動協調，神經正常傳導，更能維持好氣色。

烤肉應景、宴席常見的白蝦，在國人餐桌上尤其常見。（資料照，記者蔡宗勳攝）

農業部漁業署在粉專「農業部漁業署」說明，鈣、鎂完美比例，幫助肌肉活動協調強、助神經正常傳導。且蛋白質能夠提供身體必須胺基酸，幫助成長、調節生理機能。

另外，鐵、維生素B12是紅血球製造兵，維持養分運送保持好氣色；適量膽固醇是維生素D3、膽汁酸、荷爾蒙的原料，維持骨骼和成長發育。

●主要營養素：熱量 103大卡、蛋白質 21.9g、支鏈胺基酸 3155mg、脂肪 1g、膽固醇 176mg、omega-3脂肪酸 193mg。

●礦物質：納 242mg、鈣 92mg、鐵 2.3mg、鉀 297mg、鎂 47mg、鋅 1.5mg、磷 254mg。

●維生素：維生素A 1ug、菸鹼酸 2.13mg、維生素B12 2.31 ug、維生素B1 0.06mg、維生素C 0.6mg、維生素B2 0.07mg、葉酸 13ug、維生素E 1.92mg。

漁業署補充，白蝦所含的膽固醇大部分是在內臟之中，食用時只要把內臟除去，就能成低膽固醇的好食物；不論用煎的、用煮的、用烤的，皆相當美味。

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