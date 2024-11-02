90歲阿嬤畫筆豐富生活 聖馬爾定醫院為14位長輩畫展

聖馬爾定醫院本月起至年底舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕聖馬爾定醫院承辦的蘭潭里C級巷弄長照站鼓勵65歲以上長輩繪畫，長輩們使用色鉛筆以節慶、蔬果花卉為題創作，豐富生活，其中90歲呂阿嬤雖失智卻樂於作畫，偶爾需看護協助繪畫，與看護藉由繪畫增進互動，療癒身心、笑口常開。

自11月1日起至年底，14名長照站長輩的畫作，在聖馬爾定醫院二樓門診區「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展展出。

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蘭潭里長照站社工曾聖惠表示，去（2023）年在醫院舉辦第一次畫展後，長輩受到肯定，參與畫作展出意願大幅提升，而且還熱情分享自身經驗給其他未上過課程的長輩，彼此相互鼓勵與支持，讓巷弄站成為一個溫暖熱鬧的所在，因此吸引許多民眾前來諮詢及加入。

聖馬爾定醫院社區健康組長陳伊罧表示，C級長照站也被稱為「長照柑仔店」，結合在地資源提供健康促進、電話問安、關懷訪視及共餐或送餐等服務，民眾可以像去巷子口的柑仔店一樣自在；透過學習繪畫，鼓勵社區長輩踏出家門，生活更充實有益，達成延緩失能及在地健康老化的目標。

陳伊罧表示，如90歲患失智症的呂阿嬤，定時到巷弄長照站報到，儘管手部有時無法控制，需要看護握著手作畫，但邊畫邊互動，凝聚愛與歡笑，且藉由畫展充滿希望，長輩不管幾歲也能抱持著開朗的心，學習與探索更多新事物。

長照站鼓勵65歲以上長輩用色鉛筆繪畫，揮灑色彩也豐富人生。（聖馬爾定醫院提供）

蘭潭長照站長輩本月起舉辦畫展，展出學習繪畫的創作成果。（聖馬爾定醫院提供）

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