健康網》高纖點心「水果木耳露」作法曝！營養師揭5好處

水果木耳露。（圖取自營養師薛曉晶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白木耳是養顏美容的好物之一，做成甜品還非常好吃！營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享「水果木耳露」作法，只要準備白木耳、糖，跟各式水果丁就好，作法也是簡單幾步驟便完成。另外，白木耳可以抗氧化與抗衰老、美白與抗皺、抗發炎保護、記憶保護與免疫增強，還是一個天然養顏食材。

薛曉晶指出，白木耳（Tremella fuciformis）除了美味之外，還是現代的養生珍品，特別適合女性日常保養。日常飲食中可多加白木耳，不僅養顏還能強化免疫，讓自己成為「由內而外」的健康美人吧！

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水果木耳露

準備材料：白木耳1包（約70克）、糖300克、各式水果丁（金黃奇異果、無子綠葡萄、番茄）1碗。

製作方法：先將白木耳加飲用水，泡發約4小時，瀝乾後加3.5公升的水，用萬用鍋壓力60加壓，30分鐘後便煮透。一鍋約可分為6盒，取其中一盒加入水果丁，可加水調整成喜歡的濃稠狀（圖中是沒有額外加水的）。

抗氧化與抗衰老

薛曉晶表示，白木耳富含抗氧化物質，可抵抗自由基的傷害，延緩衰老，讓肌膚保持年輕光澤。根據2020年發表於《Amazonian Journal of Plant Research》的一篇文獻回顧，白木耳具有抗衰老和抗炎的潛力，有助於降低膽固醇，並支持免疫功能。

薛曉晶說，白木耳不僅低熱量、高纖維，還可作為功能性食品；示意圖。（圖取自photoAC）

美白與抗皺

她說，白木耳還有護膚功效！2016年《The Korean Journal of Medicinal Crop Science》研究顯示，白木耳提取物能降低黑色素含量，並減少皺紋，讓肌膚更加亮麗緊緻，是自然界的「美白精華」。

抗發炎保護

薛曉晶提到，對於女性來說，白木耳的抗發炎效果不容忽視。2016年發表於《Food & Function》的研究指出，白木耳可抑制急性發炎反應，減少細胞因子生成，保護身體免受發炎、氧化的傷害。

記憶保護與免疫增強

她指出，白木耳還有助於，維護記憶力和提升免疫力。2019年《International Journal of Biological Macromolecules》文獻提到，白木耳多醣具備免疫調節，與抗氧化特性，對提升記憶功能有潛在益處。

天然養顏食材

薛曉晶說，白木耳不僅低熱量、高纖維，還可作為功能性食品，日常養顏不可或缺！2023年《Asian Journal of Beauty and Cosmetology》的回顧文章指出，白木耳在抗氧化和抗發炎方面的潛力，適合作為功能性保健成分，應用於護膚品中。

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