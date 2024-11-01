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晚餐後「上腹痛」6小時 醫：別忽視疼痛信號

2024/11/01 19:04

電腦斷層顯示，碩大的膽結石。（奇美醫院提供）

電腦斷層顯示，碩大的膽結石。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕43歲女性小敏（化名）最近晚餐只要一吃多，就出現上腹悶痛、噁心等不適，起初她以為腸胃不適，但疼痛加劇且持續超過6小時，到奇美醫院求助，經醫師檢查後，確診膽囊結石合併膽囊炎，經適當治療後，已逐步恢復。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師陳界溥表示，膽囊炎的發作常與晚餐豐盛有關，特別在進食後的夜間。因食物進入胃部及十二指腸會促進膽囊收縮素分泌，進一步刺激膽囊收縮，並將膽汁排入膽管，若膽管被膽結石堵住，則易導致膽囊發炎。症狀包括上腹疼痛、噁心等不適，嚴重者甚至會合併膽管炎或肝炎。

陳界溥強調，對於無症狀的膽結石患者，一般建議先觀察追蹤，除非伴隨其他危險因素，例如膽瘜肉、較大結石或膽囊鈣化，才考慮手術。而一般的藥物治療或市面上常見的「化石粉」等偏方，對於溶解膽結石的效果有限，臨床效果並不顯著。

隨著醫療技術不斷發展，腹腔鏡膽囊切除手術現已進展到單孔腹腔鏡技術，僅需一個肚臍傷口即可完成膽囊切除，外觀上的傷害更小，且術後疼痛更輕微，但此手術可能需額外自費負擔。

在術後，陳界溥建議患者應改善飲食習慣，約1/4的患者術後會有腹脹和軟便的現象，這主要是因為膽囊切除後膽汁無法儲存，直接排入腸道，對腸道造成刺激。大多數病人這些症狀會在1個月內逐漸改善，僅少數會有長期腹瀉等併發症，並非常見現象。

膽結石是一種常見的膽囊問題，若進食後，上腹疼痛應提高警覺，建議及早尋求專業醫療協助。

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