健康網》初老不可少「4大營養素」！ 專家揭食補來源

營養師指出，中老年人必須適時補充維生素B6、B12、D及蛋白質，像是雞肉、魚肉等，都是很好的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歲月是一把殺豬刀！人在面對老化時，最有感的通常是體力的衰退、身體出現疾病等，營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片分享4個邁入初老時必須補充的營養素，維生素B6、蛋白質、維生素D、維生素B12，也進一步分享應該從哪些食物來獲取營養。

張珮蓁表示，50歲是未來健康老化的分水嶺，處於這個年齡階段的中老年人，應該要知道如何保養自己的身體，才能在晚年活得健康又快樂。她提供了以下4個不可或缺的營養素，供民眾參考。

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面對初老 需補充的4大營養素

●維生素B6：調節免疫系統健康、維持腦功能正常運作，它參與蛋白質代謝及紅血球生成，有助於防止貧血和支持心臟健康，中老年人應適量攝取，才能提升免疫力，保持身體機能運作。食物來源包括：雞肉、魚、馬鈴薯、香蕉。

營養師表示，香蕉富含維生素B6，有助於人體維持免疫力、預防貧血、保護心臟健康；示意圖。（圖取自photoAC）

●蛋白質：肌肉修復與肌肉量維持的重要元素，隨著年齡增長，肌肉質量會逐漸下降，導致體力下降和活動力受限，中老年人需確保每日攝取足夠的蛋白質，才能較好的維持肌肉的質量跟力量。優質蛋白質來源包括：魚、肉、蛋、乳製品。

●維生素B12：對於神經系統及紅血球生成非常重要，隨著年齡增長，人體吸收B12的能力會下降，這可能會導致貧血、神經損傷、認知功能下降，可以從動物性食物來獲得充足的維生素B12。食物來源包括：魚、肉、蛋、乳製品。

●維生素D：有助於鈣質吸收，對骨骼健康至關重要，缺乏維生素D會導致骨質疏鬆，增加骨折的風險，中老年人應該要適度在陽光下曬太陽，並從飲食中獲得充足的維生素D。食物來源包括：魚肝油、乾香菇、強化食品。

最後，張珮蓁提醒，適當的飲食搭配和營養補充，有助於維持身體健康，提升生活品質，更能夠預防與老化相關的健康問題，讓老年人享有活躍的晚年生活。

營養師分享，攝取含有蛋白質食物，對於中老年人維持身體健康大有益處；示意圖。（圖取自freepik）

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