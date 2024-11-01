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健康網》備孕期男女都要調整飲食 營養師曝6招

2024/11/01 17:44

營養師表示，蔬果中有豐富的維生素礦物質及膳食纖維，更重要的是從蔬果獲得各式各樣的植化素；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，蔬果中有豐富的維生素礦物質及膳食纖維，更重要的是從蔬果獲得各式各樣的植化素；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想給予孩子好的營養，備孕期間可以怎麼做呢？營養師鄭惠文在臉書專頁「Rain Bread 飲食信仰-鄭惠文營養師」發文說明，備孕飲食6招，包括：補充葉酸、優質蛋白質、新鮮蔬果、挑選好油、少精緻加工、戒菸戒酒以及備孕期男女都要調整飲食。

●補充葉酸：葉酸可以幫助神經系統活化及發育，降低胎兒腦、即髓、神經管缺陷的風險，葉酸的飲食來源有：深綠色蔬菜、全榖雜糧、堅果類、海鮮（貝類）、肝臟、黃豆黑豆等。

如果要從保健品補充，她建議，挑選活性葉酸！華人基因關係，將近20％族群轉化葉酸的能力較低，導致雖然葉酸可以從飲食或保健品攝取，但真正能利用的效率不好。因此T既然都要挑選保健品來補充了，可以多留意一下產品使用的葉酸是否為活性型態，吸收利用率會更好。

●優質蛋白質：以植物性蛋白、白肉取代紅肉為原則，除了補充蛋白質以外，這些食物也提供各式各樣營養素如鐵和鋅，也是備孕期不可或缺的營養素。

●新鮮蔬果：蔬果中有豐富的維生素礦物質及膳食纖維，更重要的是從蔬果獲得各式各樣的植化素，除了幫助生理機能代謝、還能抗氧化，讓身體狀態更好。

●挑選好油：備孕期間多食用不飽和脂肪酸油脂，尤其是omega-3脂肪酸（魚油）、omega-9脂肪酸（堅果種子），讓身體處在良好的代謝與抗氧化狀態。

●少精緻加工：備孕的同時也建議控制體重，如果是過重或肥胖族群則建議減重，因此飲食中減少精緻加工品也是很重要的！含糖飲料、甜食、加工食品、加工肉類等在備孕時就可以減少頻率與份量。

●戒菸戒酒：並不是發現懷孕了才開始戒菸戒酒，研究顯示備孕期開始減少酒精攝取量有助於增加懷孕機率，提早戒菸也能提升卵子與精子的品質，因此只要有懷孕的打算，男女雙方都應開始降低菸酒使用量。

●備孕期男女都要調整飲食：備孕不只是女性的責任，舉凡提供材料的人都要一起負責，以行動支持伴侶，一起調整飲食，為著目標努力，相信不只能提高懷孕機會，也能提高夫妻／伴侶間的感情。

若想懷孕，調整飲食也是重要的一環。（圖取自shutterstock）

若想懷孕，調整飲食也是重要的一環。（圖取自shutterstock）

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