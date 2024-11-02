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健康網》4步驟完成！ 國健署教做「脆皮巧克力水果串」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少家長會限制孩子的糖分攝取量，深怕一個不注意就讓孩子吃進過多的糖，影響健康。國健署指出，市售甜點多含添加糖，對孩子健康不利。若想吃甜點，可以試著自己DIY，材料容易取得，且可親子同樂增進情誼。國健署分享了「脆皮巧克力水果串」的做法，只要4步驟就能搞定，相當簡單，適合親子一起同樂。
國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，市售的糖果、餅乾等甜點，大部分都添加了色素與精製糖，對小朋友的健康有負面的影響，因此，國健署建議家長，不妨帶著孩子一起手作甜點，用天然的水果取代添加糖，這樣不僅可以增進親子感情，也能顧及健康。
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所需食材（4人份）
●無調味堅果碎片：適量。
●當季新鮮水果：芭樂1/2顆、香蕉1根、蘋果1/2顆，切塊備好（可依個人喜好自行替換）。
●黑巧克力磚100克：挑選%數高的，含糖量較少。
製作4步驟
1. 準備一鍋熱水，將黑巧克力磚放入玻璃碗中隔水融化成巧克力醬。
2. 準備3-5種水果，洗淨後擦乾，切成適口的大小，各別串在竹籤上。
3. 將水果串浸入裝著融化巧克力的玻璃碗中，撒上無調味堅果碎。
4. 放涼後就巧克力會變硬，這時就可以享用美味的脆皮巧克力水果串啦！
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