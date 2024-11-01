高雄長輩近4成「不懂吃」 蛋白質和蔬果攝取不足

衛生局社區營養推廣中心建議，長者每餐至少應有一個自己的手掌心大小與厚度的蛋白質食物，幫助促進肌肉合成；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局社區營養推廣中心，針對4萬3566位長者營養篩檢，並進行2194份營養飲食認知調查和1765份食物攝取頻率問卷，分析發現，高雄長輩對於優質油脂選擇、每餐蛋白質食物攝取、蔬果比例的認知較為不足，且對於乳品、堅果種子和全穀雜糧的攝取量也與國健署建議有顯著差距，提醒「高齡者錯誤吃比不吃還嚴重」。

社區營養推廣中心指出，高雄長者對於乳品、堅果種子和全穀雜糧的攝取量未達建議量原因，有36%的不清楚乳品的適當攝取量，近48%不習慣攝取堅果種子，39%則缺乏全穀雜糧的飲食習慣。這些營養缺口可能導致包括肌少症、代謝症候群、糖尿病等潛在的健康危機。

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社區營養推廣中心建議均衡飲食的技巧，在攝取富含蛋白質的食物部分，如豆腐及其製品、魚肉、雞蛋、肉類等，每餐至少應有一個自己的手掌心大小與厚度，幫助促進肌肉合成，另將全穀雜糧納入日常飲食，又以未精製的糙米、燕麥等更佳，如此才能獲取膳食纖維、維生素B群及維生素E等營養素。

此外，蔬菜及水果攝取量達每日建議量，蔬果含豐富植化素，每餐可吃1個自己拳頭大小的水果，蔬菜的攝取份量建議每餐要比水果還多一些，除了選擇當季在地以外，對於牙口功能不好的長者可以選擇木瓜、香蕉等質地易入口的水果，有助於促進腸道健康與增強免疫力。

另建議早晚飲用1杯約240毫升的乳品，每日2杯以補充鈣質與維生素D，這對維持骨骼健康非常關鍵。堅果與種子則是優質油脂的來源，如芝麻、花生等，建議每餐攝取1茶匙約5克的量，可以促進心血管健康。

衛生局社區營養推廣中心教導長者營養知識和日常的健康飲食要點。（高雄市衛生局提供）

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