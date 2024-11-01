女子追求苗條身材 日吞百顆瀉藥灌腸甘油球近30年

陳小姐（右）準備花束感恩台中慈濟大腸直腸外科主任邱建銘道謝。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市47歲陳小姐外型亮麗，腸道完全失能，近30年日吞百顆瀉藥加18顆灌腸甘油球，生活苦不堪言，她專程南下台中求醫。台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘先解決她的心理問題，恢復肛門肌肉自主功能，再施行直腸盲腸吻合手術，耗時兩個月，終於讓她重拾正常生活。

陳小姐是金融業粉領族，她為追求苗條身材，從17歲就開始吃瀉藥，沒想到大腸逐漸失去功能，藥量越吃越重，導致最後每天吞百顆瀉藥及使用18顆灌腸甘油球，才能腹瀉。邱建銘從大腸造影發現，陳小姐的大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能。

請繼續往下閱讀...

陳小姐忍受痛苦循環30年，已嚴重影響生活品質與心理健康，甚至對人生絕望。他曾到多家醫院求診，卻未能找到有效治療方法，更沒有醫師相信他日吞百顆瀉藥。今年八月，她從台北南下台中慈濟醫院看診，卻是激動要求：「要切大腸！」

邱建銘分析，陳小姐並非單純腸道問題，更重要的是長期承受的心理壓力。病人焦慮情緒及腹瀉方式，導致肛門括約肌長期緊縮，更加重便秘問題。因此，他從心理調適入手，讓陳小姐學會放鬆心情，透過按摩肛門的生物回饋訓練，恢復肛門肌肉的自主功能。最後以腹腔鏡手術切除已經完全失去功能恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸，同時也預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。

陳小姐手術後從原本照顧家庭的角色轉變成被照顧者，又引發焦慮，不吃不喝還吵著要出院。邱建銘不斷開導，讓病人安心穩定情緒，持續配合按摩肛門和放鬆訓練，解決便秘連焦慮症狀都改善。陳小姐回診時準備花束感恩邱建銘，頻頻道謝：「邱醫師是我的再生父母！」

邱建銘表示，腸道有人體第二大腦之稱，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素。提醒長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害，建議有便秘問題都要尋求專業醫療建議與正確治療方式，以免延誤或加重病情。

左圖顯示輕微便秘的腸道狀況，大腸蠕動正常，調整生活習慣及飲食即可改善；右圖為長期過量服用瀉藥的腸道變化，結腸袋消失，無法蠕動，須靠手術解決。（台中慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法