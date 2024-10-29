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健康網》兒童近視激增 研究：「這樣做」有效預防

2024/10/29 20:31

研究指出，目前預防近視最好的方式是兒童每天從事1-2小時戶外活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，目前預防近視最好的方式是兒童每天從事1-2小時戶外活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕讀書、考試、手機、平板、電視等電子產品，不只讓台灣學童增長見聞，也使視力問題日益嚴重，根據國健署資料，超過70%的小六生已經近視，其中10%度數超過500度。耳鼻喉科診所醫師曾家承分享《JAMA 2024最新回顧文獻》，目前預防近視最好的方式是兒童每天從事1-2小時戶外活動。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出，最新統合研究（50個國家，超過500萬位兒童）顯示，世界上每3個小孩中就有1個近視，從24%（1990-2000）激增至 36%（2020-2023），亞洲的盛行率最高，日本（86%）、南韓（74%），拉丁美洲及加勒比海（<4%）雖然證據指出近視發生的主因是遺傳因素，但近來激增的趨勢明顯無法由基因解釋。

曾家承提到，研究實例，近視與入學年齡：小孩越早開始讀書，近視比例越高（如新加坡、香港2-3歲入學對比非洲6-8歲）；北歐研究：延後就學、上學天數較短、戶外活動較多者，近視比例較低；新冠疫情期間，近視比例激增（因封城因素）。

曾家承說，戶外活動是目前醫學證據力最高的環境影響因子。因此美國國家學院（NASEM）建議，兒童每天從事1-2小時的戶外活動，可能機轉：

●亮度：戶外光線亮度高於室內100倍，即使是在陰暗處。

●戶外多樣的光線刺激，增加眼球轉動對焦機會。

●雖有隨機研究顯示戶外活動和近視呈「因果關係」，但有益的程度卻未知，戶外活動無法減緩近視惡化，不能逆轉近視，也不影響孩童因近視接受治療的數量。

醫師表示，3C螢幕的光對近視而言，並不會有特別的傷害，主要問題是手機平板太好玩，造成長時間近距離觀看並減少了外出機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，3C螢幕的光對近視而言，並不會有特別的傷害，主要問題是手機平板太好玩，造成長時間近距離觀看並減少了外出機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾家承表示，3C螢幕的光對近視而言，並不會有特別的傷害，主要問題是手機平板太好玩，造成長時間近距離觀看並減少了外出機會。目前常見的兒童近視治療有近視鏡片和atropine藥水，以現在醫學證據來說，即使有效，程度也不大，不足以逆轉或延緩近視病程。

曾家承強調，兒童近視仍有許多未知處，目前家長能把握的是每天戶外活動1-2小時，減少長時間近距離工作，並至少要接受1次視力檢查。

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