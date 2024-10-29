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健康網》更年期潮熱藥Veozah 美FDA警告：可能致嚴重肝損傷

2024/10/29 20:08

美國食品藥物管理局（FDA）警告用於治療更年期潮熱的藥物 Veozah（fezolinetant）可能會導致罕見但嚴重的肝損傷；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

美國食品藥物管理局（FDA）警告用於治療更年期潮熱的藥物 Veozah（fezolinetant）可能會導致罕見但嚴重的肝損傷；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

文／黃永成

2024年9月12日美國食品藥物管理局（FDA）警告用於治療更年期潮熱的藥物 Veozah（fezolinetant）可能會導致罕見但嚴重的肝損傷。如果出現肝損傷的徵兆和症狀，立即停用該藥物可能有助於防止肝損傷惡化，並可能恢復肝臟功能至正常水平。

Veozah（fezolinetant）是一種非激素類處方藥，屬於神經激肽3（neurokinin 3, NK3）受體拮抗劑類別。通過阻斷NK3受體的活性，該藥物有助於恢復雌激素與神經激肽B（neurokinin B, NKB）的大腦化學物質之間的平衡，從而調節體溫。於2023年5月獲得批准，用於減少更年期中度至重度潮熱的頻率和嚴重程度。

處方資訊中增加警示

FDA基於一例病人在服用Veozah約40天後，出現肝功能檢查異常和肝損傷症狀的不良反應報告，更新風險警示。在現有的處方資訊中，已增加對肝功能檢查指標升高的警告，並更新有關肝損傷風險的警示。

治療期間須監控肝功能

開始使用Veozah前以及治療期間須進行血液檢查，以檢測和監控肝功能，FDA同時建議增加肝功能檢測的頻率，應每月檢測兩次，持續兩個月，並在治療的第3、6和9個月時再次進行檢測。若病人出現肝損傷徵兆和症狀，如異常疲倦、噁心、嘔吐、異常癢感、淺色大便、黃疸（眼睛或皮膚變黃）、深色尿液、腹部腫脹或右上腹部疼痛，應立即停用Veozah並聯繫開立處方的醫生。

（本文作者為台大醫院雲林分院藥劑部藥師，本文取自《藥師週刊》2385期

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