半吻合移植創新療法 16歲男孩靠姊捐髓重生

巫康熙醫師分享創新治療方式，程小弟、媽媽，呼籲病友勇敢治療、不放棄。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕16歲的程小弟在小六時身上出現一塊塊黑青，1週仍未消散，就醫發現罹患「重度再生不良性貧血」，也被稱為「骨髓衰竭症候群」，失去正常造血功能，易受感染死亡，由於沒有完全吻合的親屬骨髓，今年8月接受姊姊的半吻合造血幹細胞移植，並使用全身放療、新藥物等世界創新治療措施，移植後第15天就恢復正常造血功能，成功治癒，待1年休養預防感染，就能重回高中校園上學。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙指出，重度再生不良性貧血，是一種罕見的血液疾病，常見發生在青少年及老年人，自體免疫抗體破壞骨髓，無法正常造血，血球數量下降，易引發嚴重感染，甚至致命，且常伴隨嚴重貧血，必須輸血維持基本生活，血小板低下也可能嚴重出血、腦出血。

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巫康熙表示，此病不是癌症，卻很難治療，一年內死亡率70%，不好好治療，100%會死亡，幸好現在骨髓移植手術很進步。

巫康熙醫師指重度再生不良性貧血，骨髓被破壞掉了，無法正常造血。（記者蔡淑媛攝）

程小弟4年前確診時紅血球、白血球和血小板數量極低，輸血維生，減緩症狀，輾轉到巫康熙門診尋求進一步治療，由於沒有完全吻合的親屬骨髓，接受免疫藥物及TPO-RA藥物（促進血球生成）治療，造血功能恢復正常，但長期服用有併發症，減藥後在今年一月復發，但骨髓庫仍找不到全吻合幹細胞，最後由大他3歲的姊姊捐出周邊造血幹細胞，進行半吻合造血幹細胞移植。

由於半吻合造血幹細胞移植，但仍有20%失敗率，為提高成功率，巫康熙採取一系列創新措施，包括調整移植前的全身放射治療、使用新的抗排斥藥物、以及移植後添加促進血球生成藥物，程小弟在移植後第15天恢復正常造血功能，第30天順利出院，全程僅短暫發燒，今天他現身獻花感謝醫師及醫療團隊。

巫康熙為提高半吻合造血幹細胞移植成功率，採取一系列創新措施，包括調整移植前的全身放射治療、使用新的抗排斥藥物、以及移植後添加促進血球生成藥物。（記者蔡淑媛攝）

巫康熙指出，治療重度再生不良性貧血，異體造血幹細胞移植才能根治，完全吻合的造血幹細胞有90%以上成功率，但尋找全吻合太困難，這次透過創新的半吻合造血幹細胞移植方式，能推廣至世界各地，特別是在缺乏骨髓庫的國家，幫助這類病人。

程小弟與媽媽也分享經驗，遇到這個疾病害怕、不了解，「只有前進，沒有退路」，巫康熙醫師團隊跟他們開會解說，幸好遇到好醫師，跟著勇敢治療就對了。

巫康熙指出，全世界治療重度再生不良性貧血，以傳統骨髓移植，這次團隊以創新半吻合造血幹細胞移植治癒患者。（記者蔡淑媛攝）

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