乾燥症如砂礫磨眼球 北榮創新「針刺療法」重獲水汪汪視界

北榮傳醫部整合醫學科主任張清貿（左）表示，針刺風池、攢竹，可改善修格蘭氏症、乾眼症患者眼乾等症狀；示意圖，圖中患者與本文無關。（北榮提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕使用3C久了，眼睛好乾澀，休息一下就會恢復。但罹患修格蘭氏症（乾燥症）、乾眼症者，眼乾的不適感，可是像砂礫持續摩擦著眼球，嚴重影響生活。台北榮總傳統醫學部整合醫學科主任張清貿最新研究「針刺療法」發現，針刺修格蘭氏症及乾眼症患者的風池、攢竹穴，能顯著改善眼乾、灼熱刺痛、視線模糊等症狀，重新擁有舒適濕潤的眼睛。

修格蘭氏症候群 女比男多9.9倍

何謂修格蘭氏症候群？張清貿說明，其為1種全身性自體免疫發炎性疾病，常導致口乾、眼乾、疲勞及關節疼痛等，為台灣第3大自體免疫疾病，好發於45至55歲女性，發病率為男性9.9倍。免疫系統除了攻擊淚腺、唾液腺外，也會侵犯其他黏膜，如鼻子、上呼吸道、口咽、尿道及陰道，並出現相應的鼻腔乾燥、喉嚨乾燥與咳嗽、皮疹、肌肉疼痛、胃食道逆流等症狀。

請繼續往下閱讀...

北榮傳醫部整合醫學科主任張清貿說明，修格蘭氏症候群是1種全身性自體免疫發炎性疾病，常導致口乾、眼乾、疲勞及關節疼痛等症狀。（記者黃宜靜攝）

張清貿指出，修格蘭氏症候群造成的眼乾症狀，遠比一般乾眼症嚴重許多，前者5分鐘內淚液分泌少於5mm，後者則是5分鐘淚液分泌少於10mm。許多患者形容，這種不適感就像有砂礫持續摩擦著眼球，長期下來，不僅無法專心工作，連與家人相處時也時常感到痛苦不堪。此外，目前乾燥症治療多使用奎寧，但有許多研究顯示，長期使用將增加視網膜病變機會。

2023研發中藥茶包 提升淚液分泌量

2023年，張清貿團隊研究團隊首度發表，中藥複方SS-1治療修格蘭氏症的雙盲隨機安慰劑對照交叉設計臨床試驗，證實能改善免疫系統調控及淚液分泌。

隨後，再進行「春雨清化飲」中藥茶包臨床試驗，也顯示提升患者淚液分泌量，減少人工淚液使用次數，有效改善患者睡眠品質，此研究已於本（10）月獲得《International Journal of Rheumatic Diseases》（亞太風濕病醫學會官方雜誌）肯定，展現中藥在修格蘭氏症及乾眼症治療潛力。

張清貿指出，針刺風池穴及攢竹穴，能有效提升淚液分泌；圖為攢竹穴位。（記者黃宜靜攝）

最新研究：針刺風池、攢竹 增加淚液分泌

張清貿團隊更進一步以「針刺療法」為核心，針對100名修格蘭氏症及乾眼症患者，分別進行風池與攢竹2穴位進行針刺治療，並與常規西醫治療進行對照比較。試驗結果顯示，風池及攢竹穴的聯合針刺療法施針15分鐘後拔針，即可觀察到患者淚液分泌量顯著提升4mm，持續8週後，更提升至8mm，展現針刺療法在慢性眼疾治療中的獨特潛力。

張清貿表示，最令人振奮的是，接受針刺治療的患者，原本每日使用人工淚液多達9.36次，經治療後降至最好僅0.37次，達到擁有舒適濕潤的眼睛。受試者治療後，治療後「視界」變得更為清晰明亮，效果也能維持1-2個月，改善生活品質。目前針刺研究正在進行結案整理，準備投稿國際期刊。

59歲林女士確診修格蘭氏症近20年，接受中醫治療前，天天服用奎寧、使用人工淚液，但症狀仍時不時發作，不只眼睛酸澀、疼痛破皮，甚至頭痛，影響工作。經滋陰潤燥活血通絡藥物、臨床針刺風池與攢竹，口眼乾燥獲極大改善，淚液分泌從0達到9mm，奎寧也減至2天服用1次。

59歲林女士（左2）確診乾燥症近20年，經北榮傳醫部整合醫學科主任張清貿（右2）診治，中藥合併針刺風池與攢竹，口眼乾燥獲極大改善。（記者黃宜靜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法