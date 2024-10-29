健康網》妊娠紋還是紅色最好改善 醫介紹3大「肚皮救星」

吳易儒指出，許多媽媽在產後因妊娠紋困擾不已；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多媽媽在產後因妊娠紋困擾不已，想要改善卻不知從何著手，新竹聖宜診所的吳易儒醫師在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」上發文指出，妊娠紋其實是一種「疤痕組織」，因此在妊娠紋還是紅色的時期進行治療效果最佳。她也介紹3大「肚皮救星」療程，不僅能有效改善妊娠紋，還提升肌膚緊緻度。

3大妊娠紋療程介紹

1. 矽谷電波：由根源改善妊娠紋，矽谷電波能深層刺激膠原蛋白增生，有助於改善妊娠紋的色素問題，並讓肌膚恢復彈性。由於溫和不刺激，特別適合敏感肌的媽媽。此療程效果持久，但價格較高，需進行3至6次治療。

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2. 鳳凰電波：深層緊緻，鳳凰電波可深入SMAS筋膜層，針對深層鬆弛及皺紋具有顯著的緊緻效果，特別適合膚色較深且產後腹部鬆弛的媽媽。與雷射不同，鳳凰電波無反黑風險，但療程費用較高。

3. PLT凍晶：表皮修復專家，PLT凍晶加速皮膚再生，適合與其他療程搭配使用，能輔助淡化妊娠紋，特別適合妊娠紋紋路較深的媽媽。術後可能會出現輕微腫脹。

吳易儒建議，媽媽們可依需求與時間選擇合適的療程：有預算且時間有限的媽媽，選擇鳳凰電波；肌膚敏感且有較多時間的媽媽，選擇矽谷電波；妊娠紋紋路較深的媽媽：選擇PLT凍晶。吳易儒強調，只要選擇合適的療程，產後恢復緊緻美肌其實並不困難。

吳易儒強調，只要選擇合適的療程，產後恢復緊緻美肌其實並不困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

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