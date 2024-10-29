自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》妊娠紋還是紅色最好改善 醫介紹3大「肚皮救星」

2024/10/29 16:40

吳易儒指出，許多媽媽在產後因妊娠紋困擾不已；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒指出，許多媽媽在產後因妊娠紋困擾不已；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多媽媽在產後因妊娠紋困擾不已，想要改善卻不知從何著手，新竹聖宜診所的吳易儒醫師在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」上發文指出，妊娠紋其實是一種「疤痕組織」，因此在妊娠紋還是紅色的時期進行治療效果最佳。她也介紹3大「肚皮救星」療程，不僅能有效改善妊娠紋，還提升肌膚緊緻度。

3大妊娠紋療程介紹

1. 矽谷電波：由根源改善妊娠紋，矽谷電波能深層刺激膠原蛋白增生，有助於改善妊娠紋的色素問題，並讓肌膚恢復彈性。由於溫和不刺激，特別適合敏感肌的媽媽。此療程效果持久，但價格較高，需進行3至6次治療。

2. 鳳凰電波：深層緊緻，鳳凰電波可深入SMAS筋膜層，針對深層鬆弛及皺紋具有顯著的緊緻效果，特別適合膚色較深且產後腹部鬆弛的媽媽。與雷射不同，鳳凰電波無反黑風險，但療程費用較高。

3. PLT凍晶：表皮修復專家，PLT凍晶加速皮膚再生，適合與其他療程搭配使用，能輔助淡化妊娠紋，特別適合妊娠紋紋路較深的媽媽。術後可能會出現輕微腫脹。

吳易儒建議，媽媽們可依需求與時間選擇合適的療程：有預算且時間有限的媽媽，選擇鳳凰電波；肌膚敏感且有較多時間的媽媽，選擇矽谷電波；妊娠紋紋路較深的媽媽：選擇PLT凍晶。吳易儒強調，只要選擇合適的療程，產後恢復緊緻美肌其實並不困難。

吳易儒強調，只要選擇合適的療程，產後恢復緊緻美肌其實並不困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒強調，只要選擇合適的療程，產後恢復緊緻美肌其實並不困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中