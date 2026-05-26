健康網》這飲品不只讓人變胖 研究：身體年齡竟還老2歲

研究顯示，每增加1克添加糖攝取，生物學年齡就會往老化方向增加0.02歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛喝含糖飲料不只影響體重，還可能讓身體「加速變老」。食農專家韋恩引述研究指出，添加糖攝取量越高，生物學年齡老化速度越快。研究發現，每多攝取1克添加糖，表觀遺傳年齡就增加0.02歲。一罐330ml含糖汽水通常含30至40克添加糖，只要喝一罐就偷偷催老身體。換句話說，若長期每天少吃10克添加糖，理論上能讓生物學年齡回春約2.4個月。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」與網站發文分享，加州大學舊金山分校（UCSF）精神醫學暨行為科學教授 Elissa Epel 的研究團隊，2024年7月在《JAMA Network Open》發表研究，對象是342名女性，透過3天飲食記錄計算添加糖類每日攝取量，同時分析唾液DNA甲基化圖譜，得出表觀遺傳時鐘指標 GrimAge2。結論就是，每多攝取1克添加糖，表觀遺傳年齡增加0.02歲。

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韋恩說明，這批受試者每日添加糖類平均攝取量是61.5g，個體差異極大，從最低2.7g到最高316.5g不等。研究推算，若能長期每天少攝取10克添加糖，理論上相當於把表觀遺傳時鐘撥回約2.4個月。10克是一個具體的門檻，一罐 330ml含糖汽水通常含30至 40克添加糖，少喝一罐就超過這個減量目標。

韋恩提及，這項研究針對的是「添加糖類」（Added Sugar），不是食物中天然存在的糖分。添加糖類是指在食品加工或烹調過程中人工加入的糖，包括砂糖、果糖、高果糖玉米糖漿（HFCS）、蜂蜜、糖蜜等，飲料、糕點、調味醬、加工食品、運動飲料是主要來源。天然存在於水果中的果糖、牛奶中的乳糖，不在添加糖類的計算範圍內。

衛福部建議每日游離糖（包含添加糖類）攝取量不超過總熱量的10%，以2000大卡計算約為50g。換言之，1杯全糖珍珠奶茶的含糖量通常超過60至70g，已超過單日建議上限。

韋恩總結，添加糖類大量攝取已被確認會損害代謝健康，並導致疾病提早發生，這項研究進一步顯示，這個過程的背後有表觀遺傳年齡加速的機制。過量的添加糖類攝取，是妨礙健康長壽的多個因素之一。

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