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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

發燒、嘔吐隔天亡！台中婦染流行性腦脊髓膜炎亡 今年首例

2026/05/26 18:50

國內出現今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，為台中市60多歲婦人，從症狀惡化到死亡僅1天。（衛生局提供）

國內出現今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，為台中市60多歲婦人，從症狀惡化到死亡僅1天。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內出現今（2026）年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例！為台中市公佈新增1例流行性腦脊髓膜炎確定個案，為60多歲婦人，從症狀惡化到死亡僅1天，病程極快，這是台中繼上個月一名30歲多男性境外感染致敗血症後，第2名個案。

衛生局指出，這名婦人有慢性病，5月6日因出現發燒、持續性嘔吐症狀、頭暈、畏寒及全身無力等症狀，隔天就醫後在當日因病情已快速惡化，出現發紺與呼吸衰竭，醫院緊急插管並施行心肺復甦術搶救，經醫護人員積極救治後仍不幸死亡，死因為呼吸衰竭及彌漫性血管內凝血。

衛生局長曾梓展指出，國內今年已累計8例流行性腦脊髓膜炎確定病例，且高於2017年至2025年同期病例數（介於0至6例），為10年新高，提醒尤其1歲以下嬰兒症狀不典型，嚴重致死率可達40%，症狀可能僅出現發燒、嘔吐、躁動不安、哭鬧或不易餵食，甚至出現囟門突出等情形，家長需特別留意。

根據疾管署統計近10年統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲及65歲以上為多，各占29.7%，其次為19至24歲（占20.3%）、0至6歲（占18.8%），病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見，且每個月都有病例，民眾得提高警覺。

曾梓展表示，全球仍持續有流行性腦脊髓膜炎病例發生，非洲撒哈拉以南「流腦帶」正值流行高峰，包括非洲撒哈拉以南地區，以及越南、日本、北美、歐洲及大洋洲等地，皆有散發病例或小規模疫情，該疾病主要透過感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物及飛沫傳播，通常需經由親密接觸（如親吻）或長時間近距離接觸（如咳嗽）才易感染，免疫力較低者風險較高。

流行性腦脊髓膜炎常見症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時可能出現昏迷或譫妄，甚至引發肺炎、敗血症或腦膜炎等併發症，需及時接受抗生素治療；由於屬流行性腦脊髓膜炎感染高風險族群（如持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染者，或需前往流行地區者），可經醫師評估後自費接種疫苗。

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