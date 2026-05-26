自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》愛吃甜食大腦老得快 營養師揭血糖陷阱恐傷記憶力

2026/05/26 18:24

營養師徐慈家提醒，甜食會讓血糖快速上升，短時間好像比較有精神，但若長期依賴含糖飲料、精緻甜點等食物，反而可能讓大腦陷入發炎狀態；情境照。（圖取自freepik）

營養師徐慈家提醒，甜食會讓血糖快速上升，短時間好像比較有精神，但若長期依賴含糖飲料、精緻甜點等食物，反而可能讓大腦陷入發炎狀態；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少上班族下午一累，就想來杯手搖飲或甜食提神。營養師徐慈家提醒，甜食確實會讓血糖快速上升，短時間好像比較有精神，但若長期依賴含糖飲料、精緻甜點、白麵包、餅乾等食物，反而可能讓大腦陷入「能量吃不到、用不好」的狀態，長期下來，恐會影響專注力與記憶力。

徐慈家於臉書粉專發文表示，近年營養醫學常提到一個概念，叫做「第三型糖尿病」。它不是正式的糖尿病診斷名稱，而是用來形容阿茲海默症與「大腦胰島素阻抗」之間，可能存在密切關聯。簡單來說，胰島素就像幫細胞開門的鑰匙，讓葡萄糖可以進入細胞，被拿來當能量。可是當身體長期處在高糖、高精製澱粉的飲食環境中，胰島素訊號一直被過度刺激，久了細胞可能變得不敏感。

徐慈家說明，當這件事發生在大腦，如同大腦附近有能量，但卻「吃不到、用不好」。久而久之，恐會影響專注力、記憶力，也讓大腦更容易處在氧化壓力與發炎狀態。所以，護腦不是完全不吃澱粉，而是要吃對澱粉、穩定血糖。

護腦飲食3大守則

對此，徐慈家列出以下3個護腦飲食守則：

少喝含糖飲料：手搖飲、果汁、甜咖啡是隱形糖分大戶，想喝甜的，可以先從半糖改微糖，再慢慢降到無糖。

主食換成原型澱粉：白飯、白麵包可部分替換成糙米、燕麥、地瓜、南瓜，纖維比較多，血糖也比較不容易暴衝。

每餐補上蛋白質＋好油＋蔬菜：豆魚蛋肉類、深色蔬菜、堅果、橄欖油、富含Omega-3的魚類，都是穩定血糖、支持大腦健康的好幫手。

徐慈家提醒，護腦其實不用做得很複雜，掌握大原則給予「穩定能量」，讓血糖穩、發炎少，細胞能量自然用得好。日常飲食少一杯含糖飲料、少一點精緻甜食，就是給大腦最實際的日常保養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中