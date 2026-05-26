健康網》愛吃甜食大腦老得快 營養師揭血糖陷阱恐傷記憶力

營養師徐慈家提醒，甜食會讓血糖快速上升，短時間好像比較有精神，但若長期依賴含糖飲料、精緻甜點等食物，反而可能讓大腦陷入發炎狀態；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少上班族下午一累，就想來杯手搖飲或甜食提神。營養師徐慈家提醒，甜食確實會讓血糖快速上升，短時間好像比較有精神，但若長期依賴含糖飲料、精緻甜點、白麵包、餅乾等食物，反而可能讓大腦陷入「能量吃不到、用不好」的狀態，長期下來，恐會影響專注力與記憶力。

徐慈家於臉書粉專發文表示，近年營養醫學常提到一個概念，叫做「第三型糖尿病」。它不是正式的糖尿病診斷名稱，而是用來形容阿茲海默症與「大腦胰島素阻抗」之間，可能存在密切關聯。簡單來說，胰島素就像幫細胞開門的鑰匙，讓葡萄糖可以進入細胞，被拿來當能量。可是當身體長期處在高糖、高精製澱粉的飲食環境中，胰島素訊號一直被過度刺激，久了細胞可能變得不敏感。

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徐慈家說明，當這件事發生在大腦，如同大腦附近有能量，但卻「吃不到、用不好」。久而久之，恐會影響專注力、記憶力，也讓大腦更容易處在氧化壓力與發炎狀態。所以，護腦不是完全不吃澱粉，而是要吃對澱粉、穩定血糖。

護腦飲食3大守則

對此，徐慈家列出以下3個護腦飲食守則：

●少喝含糖飲料：手搖飲、果汁、甜咖啡是隱形糖分大戶，想喝甜的，可以先從半糖改微糖，再慢慢降到無糖。

●主食換成原型澱粉：白飯、白麵包可部分替換成糙米、燕麥、地瓜、南瓜，纖維比較多，血糖也比較不容易暴衝。

●每餐補上蛋白質＋好油＋蔬菜：豆魚蛋肉類、深色蔬菜、堅果、橄欖油、富含Omega-3的魚類，都是穩定血糖、支持大腦健康的好幫手。

徐慈家提醒，護腦其實不用做得很複雜，掌握大原則給予「穩定能量」，讓血糖穩、發炎少，細胞能量自然用得好。日常飲食少一杯含糖飲料、少一點精緻甜食，就是給大腦最實際的日常保養。

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