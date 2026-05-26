健康網》三峽車禍78歲男疑高血糖症 高血糖症狀多元

新北市三峽車禍造成3死12傷；圖為民眾獻花、餅乾等掉念。（資料照，記者羅國嘉攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在2025年初，新北市三峽區發生一名78歲男子開車衝撞自行車機車與數名行人，造成3名學童死亡、12人受傷，當事老翁也傷重不治，震驚全國。國家運輸安全調查委員會公布調查結果，發現當時可能因為發生高血糖症，造成控制失準。

據報導，運安會指出，雖無證據顯示，余姓老翁操作表現是因高血糖症所致，但高血糖症可能會增加駕車時出現疲憊、頭暈等不適而降低操作表現，且長期高血糖或血糖控制不佳也會增加認知功能下降風險。

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三軍總醫院表示，當體內胰島素缺乏，我們所攝取的碳水化合物無法被有效利用，就會導致血糖過高，體內的脂肪會被分解，代謝成酮體，因而造成「酮酸中毒」；若持續血糖過高（有時超過1,000 mg/dL），雖然檢驗沒有出現酮體，但已出現意識不清情況，稱為「高滲透壓高血糖症」。這兩種情況都屬於高血糖急症，若不儘快處理，則會造成生命威脅。

高血糖可能有那些症狀？三軍總醫院表示，高血糖恐造成：

1.口渴、多尿、食慾減退、體重遽減。

2.噁心、嘔吐、腹痛。

3.皮膚乾燥、脫水、虛弱無力。

4.視力模糊、眼眶凹陷。

5.酮酸中毒者，呼吸深而快、呼氣有水果味。

6.心跳快速。

7.姿勢性低血壓。

8.神智不清。

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