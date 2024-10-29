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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》出國遇時差怎麼吃藥？ 食藥署：6小時為界

2024/10/29 17:35

食藥署表示，目的地時差小於6小時，飛行時照台灣時間服藥就好，大於6小時且向東飛，在飛機上的服藥量要比平常少1/4，向西則需要增1/4；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，目的地時差小於6小時，飛行時照台灣時間服藥就好，大於6小時且向東飛，在飛機上的服藥量要比平常少1/4，向西則需要增1/4；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是三餐飯前飯後、睡前，平常有在吃藥控制疾病的人，出國遇到時差該照哪個時區時間吃藥呢？食藥署說明，時差小於6小時，飛行時照台灣時間服藥就好，大於6小時且向東飛，在飛機上的服藥量要比平常少1/4，向西則需要增1/4。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，遵守正確用藥時間，不僅可以確保藥物療效的發揮，也有助於降低副作用發生的機率。當旅遊目的地與台灣的時差小於6小時，建議在飛行過程中，按照台灣的時間服藥。抵達目的地後根據當地的作息時間服藥即可。

食藥署指出，若時差超過6小時，且飛機是向東飛行，在飛機上的服藥量應比平常減少1/4；如飛機是向西飛行，在飛行途中的服藥量則應比平常增加1/4。抵達目的地後，再根據當地作息時間服藥。對劑量調整有困難的藥物（例如無法剝半的特殊劑型），建議出發前先諮詢藥師，以了解調整劑量合適方式，確保旅途中的用藥安全。

食藥署提醒，慢性病患者在出國前應備足藥物，並攜帶醫師開立的診斷證明書或處方箋，以便海關檢查。若藥物中含有1-3級管制藥品，記得提前填寫「病人隨身攜帶管制藥品出入境中華民國聲明書」，向食品藥物管理署進行申請，以確保旅途順暢。

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