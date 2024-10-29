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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》結紮是否影響性功能？ 醫：射精量與術前無異

2024/10/29 20:50

戴槐青說，有些男性在結紮後反而感到心理壓力減輕，性生活品質有所提升；圖為情境照。（圖取自photoAC）

戴槐青說，有些男性在結紮後反而感到心理壓力減輕，性生活品質有所提升；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕結紮是否會影響性功能？這是許多男性在考慮進行結紮手術時最關心的問題之一。好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文解惑，指出結紮後並不影響性功能。

戴槐青表示，結紮手術的主要目的是阻止精子進入精液，以達到避孕效果，並不會干擾男性的性功能。根據研究和臨床經驗證實，結紮後的性慾、勃起功能以及射精能力皆不受影響。這是因為睪丸仍會正常分泌睾固酮，這一激素是維持性慾及男性特徵的關鍵元素。

他進一步指出，結紮後的射精量並不會明顯減少。精液的主要成分來自前列腺及精囊液，而精子僅佔少部分。因此，即使精子無法進入精液，射精時的液體量幾乎與手術前無異。

此外，有些男性在結紮後反而感到心理壓力減輕，性生活品質有所提升。戴槐青說，結紮作為長效避孕方式，能減少意外懷孕的擔憂，讓部分男性在性生活中更為放鬆，從而提升親密關係的品質及性生活的滿足感。

然而，戴槐青也提醒，這種效果取決於夫妻雙方對結紮的認同程度。如果伴侶之一對結紮存有疑慮，可能會影響性生活的滿意度。因此，術前雙方進行良好的溝通，並了解彼此的想法至關重要。

戴槐青表示，結紮手術的主要目的是阻止精子進入精液，以達到避孕效果，並不會干擾男性的性功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

戴槐青表示，結紮手術的主要目的是阻止精子進入精液，以達到避孕效果，並不會干擾男性的性功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

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