自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》運動完要喝什麼？ 專家：一般人喝水最好

2024/10/29 19:49

專家指出，對於運動量一般的人及孩子來說，已經從飲食中攝取到身體所需的電解質，因此不需要額外再從運動飲料攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，對於運動量一般的人及孩子來說，已經從飲食中攝取到身體所需的電解質，因此不需要額外再從運動飲料攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動過後汗流浹背，喝運動飲料會是個好選擇嗎？對此，美國喬治華盛頓大學臨床副教授、急診科醫師溫麟衍（Leana Wen）表示，還是喝水最好，因為飲食中本就有身體所需的電解質，對於運動量一般的人及孩子來說，不需要額外再從運動飲料攝取電解質。

CNN》報導指出，溫麟衍說，人們常說「一天該喝8杯水」（約2公升）並不是絕對，還要取決於他們吃了什麼、體型、從事什麼活動，以及氣溫與濕度，據美國CDC的資料顯示，如果在高溫下工作或從事體力活動的人，應該每15-20分鐘喝約230毫升的水，另外也要記得，回到室內後仍需保持充足的水分。

注意運動飲料成分

溫麟衍表示，比起瓶裝的運動飲料，她喜歡選擇沒有加太多糖及化學物質的運動飲料粉，自己動手泡，也提醒無論選擇哪款運動飲料，購買時要記得仔細檢查成分，例如：不想喝到有糖或咖啡因，就要確定所喝運動飲料不包含這些成分。

專家說明，能量飲料通常含有大量的咖啡因，而咖啡因會利尿；圖為示意圖。（圖取自freepik）

專家說明，能量飲料通常含有大量的咖啡因，而咖啡因會利尿；圖為示意圖。（圖取自freepik）

能量飲料無法取代水

溫麟衍提到，運動飲料目的在恢復水分與電解質，而能量飲料通常含有大量的咖啡因，雖然咖啡因能讓人在短時間內提神，但它同時也是一種利尿劑，攝取過多咖啡因甚至會讓人焦慮、心悸、心律不整。成人應謹慎使用能量飲料，美國兒科醫學會則建議，兒童及青少年不宜飲用能量飲料。

專家提醒，在享用含咖啡因的飲料時，記得多喝點水；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，在享用含咖啡因的飲料時，記得多喝點水；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡記得補水

溫麟衍指出，來杯冰咖啡時，要意識到「含咖啡因的飲料可能補不到水」，甚至會讓身體脫水，雖然這不代表在天氣熱時，得拒絕所有咖啡，不過只要記住咖啡因會利尿，在享用含咖啡因的飲料時，記得多喝點水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中