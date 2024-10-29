健康網》運動完要喝什麼？ 專家：一般人喝水最好

專家指出，對於運動量一般的人及孩子來說，已經從飲食中攝取到身體所需的電解質，因此不需要額外再從運動飲料攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動過後汗流浹背，喝運動飲料會是個好選擇嗎？對此，美國喬治華盛頓大學臨床副教授、急診科醫師溫麟衍（Leana Wen）表示，還是喝水最好，因為飲食中本就有身體所需的電解質，對於運動量一般的人及孩子來說，不需要額外再從運動飲料攝取電解質。

《CNN》報導指出，溫麟衍說，人們常說「一天該喝8杯水」（約2公升）並不是絕對，還要取決於他們吃了什麼、體型、從事什麼活動，以及氣溫與濕度，據美國CDC的資料顯示，如果在高溫下工作或從事體力活動的人，應該每15-20分鐘喝約230毫升的水，另外也要記得，回到室內後仍需保持充足的水分。

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注意運動飲料成分

溫麟衍表示，比起瓶裝的運動飲料，她喜歡選擇沒有加太多糖及化學物質的運動飲料粉，自己動手泡，也提醒無論選擇哪款運動飲料，購買時要記得仔細檢查成分，例如：不想喝到有糖或咖啡因，就要確定所喝運動飲料不包含這些成分。

專家說明，能量飲料通常含有大量的咖啡因，而咖啡因會利尿；圖為示意圖。（圖取自freepik）

能量飲料無法取代水

溫麟衍提到，運動飲料目的在恢復水分與電解質，而能量飲料通常含有大量的咖啡因，雖然咖啡因能讓人在短時間內提神，但它同時也是一種利尿劑，攝取過多咖啡因甚至會讓人焦慮、心悸、心律不整。成人應謹慎使用能量飲料，美國兒科醫學會則建議，兒童及青少年不宜飲用能量飲料。

專家提醒，在享用含咖啡因的飲料時，記得多喝點水；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡記得補水

溫麟衍指出，來杯冰咖啡時，要意識到「含咖啡因的飲料可能補不到水」，甚至會讓身體脫水，雖然這不代表在天氣熱時，得拒絕所有咖啡，不過只要記住咖啡因會利尿，在享用含咖啡因的飲料時，記得多喝點水。

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