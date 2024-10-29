健康網》人間地獄！ 癱瘓婦滿頭壓瘡爛見骨 家屬為錢硬要救

壓瘡俗稱為褥瘡，是皮膚受到壓迫或磨擦，導致皮膚受傷甚至深到皮下組織、肌肉與骨頭的情形；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期臥床病人最怕有壓瘡（褥瘡），不僅是表皮潰爛，嚴重的甚至會深及肌肉、骨頭引發敗血症。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，日前收治一名長期臥床婦人，整個頭都是三、四級壓瘡，病人沒有意識，對外界無反應，但家屬卻喊要救到底，還說「如果可以就進加護病房，補助金比較多」。蘇一峰感嘆：最痛苦的人間地獄在醫院深處。

蘇一峰表示，該名中年婦人癱瘓臥床多年，在之前的一次急救後，雖然人救回來，但是因為缺氧病人已經沒有意識，醫護詢問，之後還需要急救嗎？結果家屬回答「有狀況要繼續急救到底，如果可以就進去加護病房，去加護病房補助金比較多。」

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蘇一峰說，看了非常難過，因為患者整個頭都是壓瘡三、四級，病人都已經沒有意識，對外界無反應。不禁感嘆：最痛苦的人間地獄在醫院深處！

蘇一峰表示，患者整個頭都是壓瘡三、四級，已經沒有意識，但家屬說要救到底，最好去加護病房補助金比較多。（擷取自蘇一峰醫師臉書）

何謂壓瘡？ 分4個等級

衛福部豐原醫院衛教指出，壓瘡俗稱為褥瘡，是皮膚受到壓迫或磨擦，導致皮膚受傷甚至深到皮下組織、肌肉與骨頭的情形。壓瘡可以分成4個等級：

第1級：皮膚發紅，變黑，經過30分鐘仍然一樣，外觀無缺損。

第2級：皮膚有水泡、破皮或表淺性凹洞已經傷到真皮層。

第3級：指皮膚層全部受傷深到皮下組織或脂肪。

第4級：損傷嚴重或壞死性傷口，傷到肌膜、肌肉，甚至深及骨頭。嚴重的壓瘡會發生皮膚潰爛、膿瘡、敗血症、甚至需開刀清除或縫合。

高危險群

壓瘡對肢體活動不方便，長期臥床，意識不清楚，大小便失禁、 有糖尿病或皮膚脆弱、體力衰弱或營養不良的病人只要數小時或1、2天的疏忽就可以發生褥瘡。

好發部位

●好發部位骨頭突出的部位。仰臥：後腦杓、肩胛骨、手肘、薦椎骨、腳後跟。側臥：耳朵、肩膀、臀部骨頭、膝蓋內、外側、腳踝內、外側。坐姿：肩胛骨、尾骶骨、坐骨、膝膕窩、腳底。

●各種管路在身上壓到的地方，如鼻導管：在鼻孔及繞經耳朵處；鼻胃管：在病人的鼻孔處；存留導尿管：在尿管固定處下的皮膚。

●皮膚有皺摺的部位：如雙臀之間。

●有石膏包圍或彈繃包紮受壓迫的地方。

●頸圈、背架或支架穿戴不恰當形成壓迫點。

好發原因

1.長期臥床不動，無法自行活動身體，皮膚受壓迫時間過久，沒有定時翻身，約束及擺位的方法不正確。

2.潮濕，如大小便失禁、沒有定時換尿布。

3.床單皺摺不平整，長時間受到不適當的壓迫或是磨擦。

4.營養不良、末梢血循差、糖尿病或是貧血、皮膚脆弱或敏感等。

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