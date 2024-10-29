日本長照集團赴高秀醫院取經 結合科技推動社區健康發展

日本知名長照產業元氣集團，由高層領軍前往高雄秀傳紀念醫院參訪取經。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕日本知名長照產業元氣集團，計畫以台灣醫療模式在日本蓋醫院，集團高層由鴻愛會理事長神成文裕領軍，昨（28）日前往高雄秀傳紀念醫院參訪取經。

高雄秀傳醫院表示，元氣集團為日本知名長照產業機構，已經營長達26年，去年底跨海來台布局照護商機，並預計以台灣醫療模式在日本興建醫院。

請繼續往下閱讀...

元氣集團參訪團昨由鴻愛會理事長神成文裕領軍，成員包括共生病院事務長代理小田昌典、情報管理課長新純一，台灣元氣村長照社團法人董事長葉晉良陪同，受到高秀醫療團隊熱情歡迎。

高院院長趙昭欽表示，該院選擇設在北高雄路竹，主要是平衡南、北高雄地區醫療資源失衡問題，同時配合高科技S廊道發展、各家廠商、從業人員及照顧非都會區鄉親的醫療需求，推動社區健康與產業繁榮發展。

他強調，秀傳醫療體系規劃以高秀醫院為核心，結合台南市醫與高雄市立岡山醫院2家公辦民營市立醫院，建立區域醫療聯防。

預計11月即將開院的高秀醫院，是秀傳醫療體系在南部的旗艦醫院，以醫療健康園區進行擘劃，未來將提供亞急性照護、復健中心、護理之家、樂齡學院等設施，及文化會館、健康商城、醫美服務與樂活休閒區，為南台南和北高雄民眾打造全方位醫療健康服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法