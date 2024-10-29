竹市敬老卡、愛心卡增合作藥局 每月補助6百點

再添2家生力軍！竹市敬老卡及愛心卡新增合作藥局。（新竹市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動敬老卡及愛心卡的使用範圍再擴大，社會處表示，自本（10）月中旬試辦新增4家藥局使用以來，今起「合康藥局中華店」和「全禾藥局」等2家藥局再加入合作行列。

市府表示，敬老卡及愛心卡的擴大使用，正是長者期盼的社福服務，去（2023）年敬老卡與愛心卡已擴大於台鐵、國道客運、國民運動中心場地借用以及農會消費等多項服務，今（2024）年更進一步涵蓋藥局消費，自從去年開放使用於農會後，市府接獲長輩及身障市民反映，經常會去藥局採買保健食品及常備用藥，希望可以擴增服務項目。市府今年重點推動藥局消費的試辦計畫。先前已於大家藥局、聖心藥局、禾心藥局及健和藥局4間藥局試辦，今日再新增全禾藥局、合康藥局中華店，其中一家為連鎖藥局，未來也將持續拓點，便利長輩及身障朋友。

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社會處表示，設籍竹市且年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍且居住竹市並領有市府核發身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處說明，申請敬老卡或愛心卡的市民，或是需要查詢卡片點數，皆可前往各區公所或致電提供悠遊卡號，將有專人協助；也可至悠遊卡公司網站查詢相關資訊。敬老卡相關事項請洽社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203；愛心卡相關事項請洽社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。

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