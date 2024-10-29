自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹市敬老卡、愛心卡增合作藥局 每月補助6百點

2024/10/29 13:24

再添2家生力軍！竹市敬老卡及愛心卡新增合作藥局。（新竹市府提供）

再添2家生力軍！竹市敬老卡及愛心卡新增合作藥局。（新竹市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動敬老卡及愛心卡的使用範圍再擴大，社會處表示，自本（10）月中旬試辦新增4家藥局使用以來，今起「合康藥局中華店」和「全禾藥局」等2家藥局再加入合作行列。

市府表示，敬老卡及愛心卡的擴大使用，正是長者期盼的社福服務，去（2023）年敬老卡與愛心卡已擴大於台鐵、國道客運、國民運動中心場地借用以及農會消費等多項服務，今（2024）年更進一步涵蓋藥局消費，自從去年開放使用於農會後，市府接獲長輩及身障市民反映，經常會去藥局採買保健食品及常備用藥，希望可以擴增服務項目。市府今年重點推動藥局消費的試辦計畫。先前已於大家藥局、聖心藥局、禾心藥局及健和藥局4間藥局試辦，今日再新增全禾藥局、合康藥局中華店，其中一家為連鎖藥局，未來也將持續拓點，便利長輩及身障朋友。

社會處表示，設籍竹市且年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍且居住竹市並領有市府核發身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處說明，申請敬老卡或愛心卡的市民，或是需要查詢卡片點數，皆可前往各區公所或致電提供悠遊卡號，將有專人協助；也可至悠遊卡公司網站查詢相關資訊。敬老卡相關事項請洽社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203；愛心卡相關事項請洽社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中