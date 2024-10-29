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健康 > 抗老養生 > 運動復健

髖關節骨折1年死亡率高達兩成 醫談骨質流失徵兆

2024/10/29 12:36

台南骨科診所醫師陳建宏（後立者）受邀到台灣勵志協會做骨質疏鬆專題演講。（陳建宏醫師診所提供）

台南骨科診所醫師陳建宏（後立者）受邀到台灣勵志協會做骨質疏鬆專題演講。（陳建宏醫師診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南骨科診所醫師陳建宏受台灣勵志協會邀請做「骨質疏鬆」專題演講，他警語指現代人慢性病已從過去的三高、癌症，轉換到骨質疏鬆、肌少症與衰弱疼痛。在骨鬆骨折中最令人害怕的是髖關節骨折，1年死亡率高達15至20％，比癌症還高，想要避免骨鬆，必須做到「保密防跌」。

曾任高雄榮總醫院台南分院高齡骨科、創傷科主任的陳建宏指出，現代人慢性病，已從大家熟悉的高血壓、高血糖及高血脂「三高」及癌症，轉變為骨質疏鬆、肌少症、衰弱與疼痛。這「骨肉問題」最重要的治療是運動，運動在於肌力訓練，但要肌力訓練，就要有訓練激勵動力，有肌力訓練可預防骨折，更可讓自己與家人快樂。

陳建宏表示，骨質巔峰值年齡在25-40歲，年紀越大，體重卻減少，就要留神骨質流失或疏鬆；體重若增加，得注意退化性膝關節炎。要釐清觀念的是不論「骨質流失」或是「骨質疏鬆」都沒有症狀，但兩者都有高風險的骨折機率。

他特別提到在骨鬆性骨折中，最令人最害怕的是「髖關節骨折」，髖關節骨折1年死亡率約15-20%，高於癌症等其他疾病；失能風險則高達25％。不開刀就臥床，躺久了易生褥瘡、泌尿道發炎、肺炎等致死併發症。遺憾的是即使手術治療順利，身體功能大不如前、生活無法自理，兒女又無法照顧，只能找看護照顧或送到護理之家。

陳建宏說，台灣1年約有2萬例髖關節骨折，其中2成約4000個家庭因患者往生而心痛；有3成約6000位患者進入慢性照護，於生命最後8年內在醫療院所與長照機構之間奔波。他語重心長地說，在最後這幾年家人能做的是接來自醫療機構或長照機構的電話，以及簽同意書。

面對骨質流失或疏鬆，陳建宏建議要做到保「密」防「跌」。保「密」即保持骨密度：加強鈣與維生素D3與骨鬆藥物使用，利用早上或傍晚曬太陽，多吃原型食物，如菇類、芝麻、豆腐和深綠色蔬菜等鈣質含量較高的食物；防「跌」就是預防跌倒：評估跌倒風險與下肢肌力訓練。

陳醫師強調，強化下肢肌力是很重要的訓練，大腿被稱為人的第二顆心臟，大腿沒有力氣，對日常生活影響很大，很容易發生跌倒與骨折。他當眾示範「深蹲」與「棒式」運動，從站立、坐著到蹲下取物，永遠要做到「脊椎挺直」。為避免失能，民眾要儘早進入健身領域。

台南骨科診所醫師陳建宏（前左四）受邀到台灣勵志協會做骨質疏鬆專題演講並示範深蹲與棒式運動。（陳建宏醫師診所提供）

台南骨科診所醫師陳建宏（前左四）受邀到台灣勵志協會做骨質疏鬆專題演講並示範深蹲與棒式運動。（陳建宏醫師診所提供）

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