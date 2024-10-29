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健康 > 名人健康事

健康網》港星李麗麗癌逝 醫談「肺部白點」：符合2點要檢查

2024/10/29 11:36

港星李麗麗因癌症過世，她在生前透露肺部發現有白點。（星島日報提供）

港星李麗麗因癌症過世，她在生前透露肺部發現有白點。（星島日報提供）

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健康網》肺部檢查發現白點是罹癌？醫：大於3公分恐是惡性

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕影劇圈又有遺憾的消息，70年代的邵氏女星，香港武打演員李麗麗在28日傳出因癌症離世，享壽75歲。

據報導，資深媒體人汪曼玲證實，李麗麗因癌症病逝；李麗麗在15歲便以「女打仔」出道，成名作為《游俠兒》。並且曾在師弟出馬飾演女俠，並與成龍有對手戲。然讓她紅遍亞洲的則是不少人聽過的《白髮魔女傳》。

在2020年李麗麗宣布退休。近期李麗麗友人透露在多年前便發現肺部有陰影，然未認真追蹤。近期發現癌症擴散，住院1個月便撒手人寰。

若肺部發現白點 須提高警覺

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」與網站說明，肺部出現白點，常見的原因是有鈣化，或者是有反覆受傷，包括發炎、感染 等等。「當然大家最擔心的是，會不會有可能是肺癌。」

陳榮堅表示，根據醫學文獻的統計，若白點符合以下2點特徵，需要多加注意：大於 0.4 公分；邊緣不規則。陳榮堅說明，如果發現有肺部白點且出現以上兩點，建議要做切片檢查，或者直接切除。或需要非常密集的追蹤，大概3個月左右需要再做一次檢查。

陳榮堅解釋，如果3個月後檢查發現有長大的跡象，那勢必是有問題的。如果已經大於3公分，有95%以上的機率跟惡性腫瘤有關。

全球罹肺癌者多 做LDCT早期發現

另外，肺癌是全球癌症死因首位，我國111年肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較於100年時每十萬人26.0人，雖已下降16.2%，但仍高居臺灣癌症死因第一位。肺癌之所以死亡率較高，源自於其早期病徵並不明顯，在臺灣，有一半的個案發現就醫時已經是第4期，且5年存活率僅剩約1成。若能早期發現，5年存活率可達9成以上。

國健署為協助高風險族群能早期偵測出肺癌，自111年7月開辦肺癌篩檢服務，成為我國第5個癌症篩檢項目。國健署運用了過去辦理四癌篩檢的經驗，整合戒菸、篩檢、追蹤及診療等程序，建立具有普及性、便民性、專業性等特質的肺癌篩檢服務，持續為民眾健康把關。

目前國民健康署推動的低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，所補助的對象包含：

具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年（備註）以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

凡是符合上述資格參加篩檢的民眾，皆可至肺癌篩檢合約醫院進行篩檢諮詢及預約排檢。

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