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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

屏縣71例流感重症 車站衛生所11月2日加開疫苗接種站

2024/10/29 11:02

屏縣公費流感及新冠等疫苗開打中。（屏東縣政府提供）

屏縣公費流感及新冠等疫苗開打中。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕防範秋冬流感及新冠等呼吸道傳染病侵襲，除維持個人正常生活作息及多運動之外，接種流感、新冠等疫苗更能提升自我保護力，為方便民眾利用假日施打，屏縣府本週六（11月2日）將於屏東火車站及衛生所加開疫苗接種站。

屏縣府衛生局表示，流感與新冠比一般感冒嚴重，會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛，且容易引起併發症。屏（2024）縣今年至今已累計71例流感併發重症（14例死亡）及574例新冠重症確診病例（105例死亡），多數未接種當年度疫苗，依據數據顯示，感染新冠重症及死亡病例皆高於流感，但10月開打至今新冠疫苗接種率仍遠低於流感疫苗。

衛生局表示，今年公費流感及新冠疫苗已自10月1日開打，65歲以上長者、50歲以上慢性病人及學齡前幼兒等高風險族群；經疾管署公布分析研究結果，接種疫苗發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似，鼓勵民眾同時雙打「左流右新」，一次輕鬆獲得兩種保護力。縣府籲請民眾儘早完成接種。

衛生局進一步補充，本週五（11月1日）起將開放50歲以上民眾接種公費流感疫苗、全民（年滿6個月以上）接種公費新冠疫苗，因應擴大公費接種對象，當日屏縣各衛生所上、下午都有提供雙打服務、11月2日（週六）在屏東火車站及衛生所也會加開疫苗接種站，相關接種訊息可至疾病管制署及屏東縣政府衛生局網站查詢。

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